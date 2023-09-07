Українським воїнам потрібно майже 2 млн грн, щоб влаштувати "фаєр-шоу" окупантам: відкрито збір

Воїн обіцяє, що російські "арт-об’єкти" горітимуть не гірше, ніж на фестивалі Burning Man

Український воїн, а в минулому власник міжнародної креативної агенції, Валентин Ільчук потребує допомоги українців. Усі небайдужі громадяни можуть приєднатися до збору на "помсту росіянам" у вигляді FPV-дронів.

Як стало відомо "Телеграфу", всього потрібно зібрати 1,8 мл. гривень на дрони-камікадзе та обладнання до них. До цього воїн із позивним "Буржуй" та його побратими за свої особисті гроші купували дрони, але зараз сума занадто велика.

До того, як піти воювати, Валентин Ільчук був власником міжнародної креативної агенції та співпрацював з "Mercedes AMG", ВВС та іншими великими брендами. Має європейську освіту та навіть встиг попрацювати на Reuters. Вперше потрапив на фронт у 2014 році, але через проблеми зі здоров’ям не пройшов ВЛК. Проте українець знайшов вихід — влаштувався до однієї з бригад "за блатом".

На початку повномасштабного вторгнення знову пішов захищати країну у складі бойового поліцейського підрозділу. Брав участь у боях за Київську та Херсонську області, а згодом перейшов воювати на Запорізький напрямок.

Мріє "Буржуй" поїхати на американський фестиваль Burning Man, який проходить у Неваді, США. Але постійно щось заважає, то "то епідемії, то війна, то ще якась хня", говорить він. Щоб наблизити цей момент, він просить українців скинутися на 50 дронів-камікадзе з комплектуючими для повноцінного оснащення екіпажу – з бортами, наземною станцією, платами ініціації та специфічним БК.

Застосовуватимуть БПЛА на конкретній ділянці фронту, щоб забезпечити успіх контрнаступу — але на якій саме секрет. Валентин уже пройшов навчання на оператора дронів, попрактикувався в аеророзвідці, а тепер збирає свій рій дронів-камікадзе.

"Тому мої друзі відкрили збір з ціллю 1 800 000 грн. Якщо у нас все вийде, на Burning Man ми все ж таки обов’язково поїдемо. Тільки не в Неваду, а десь під Вербовим. Тим не менш, обіцяю, що, попри географічні неточності, фестивальні традиції щодо спалювання арт-об’єктів (противника) та влаштування перформансів з фаєр-шоу та останніми танцями піджеїв з числа особового складу хрюшефіль — будуть всіляко продовжені", — написав Валентин Ільчук.

Усі охочі можуть задонатити у банку за посиланням.

Або переказати гроші на картку за номером — 5375 4112 0806 2302

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у ЗСУ розповіли, чого їм не вистачає для потужного контрнаступу. Щойно військові отримають усе необхідне, то почнуть "мчати як ракета" вперед.