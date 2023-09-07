Украинским воинам нужно почти 2 млн грн, чтобы устроить "фаер-шоу" оккупантам: открыт сбор

Воин обещает, что российские "арт-объекты" будут гореть не хуже, чем на фестивале Burning Man

Украинский воин, а в прошлом владелец международного креативного агентства, Валентин Ильчук нуждается в помощи украинцев. Все неравнодушные граждане могут присоединиться к сбору на "месть россиянам" в виде FPV-дронов.

Как стало известно "Телеграфу", всего нужно собрать 1,8 млн гривен на дроны-камикадзе и оборудование к ним. До этого воин с позывным "Буржуй" и его побратимы за свои личные деньги покупали дроны, но сейчас сумма слишком большая.

До того, как пойти воевать, Валентин Ильчук был владельцем международного креативного агентства и сотрудничал с "Mercedes AMG", ВВС и другими крупными брендами. Имеет европейское образование и даже успел поработать на Reuters. Впервые попал на фронт в 2014 году, но из-за проблем со здоровьем не прошел ВВК. Однако украинец нашел выход — устроился в одну из бригад "по блату".

В начале полномасштабного вторжения снова пошел защищать страну в составе боевого полицейского подразделения. Участвовал в боях за Киевскую и Херсонскую области, а позже перешел воевать на Запорожское направление.

Мечтает "Буржуй" поехать на американский фестиваль Burning Man, который проходит в Неваде, США. Но постоянно что-то мешает, то ": то эпидемии, то война, то еще какая-то хня", говорит он. Чтобы приблизить этот момент, он просит украинцев скинуться на 50 дронов-камикадзе с комплектующими для полноценного оснащения экипажа – с бортами, наземной станцией, платами инициации и специфического БК.

Применять БПЛА будут на конкретном участке фронта, чтобы обеспечить успех контрнаступления — но на каком именно, секрет. Валентин уже прошел обучение на оператора дронов, попрактиковался в аэроразведке, а теперь собирает свой рой дронов-камикадзе.

"Поэтому мои друзья открыли сбор с целью 1 800 000 грн. Если у нас все получится, на Burning Man мы все же обязательно поедем. Только не в Неваду, а где-то под Вербовым. Тем не менее, обещаю, что, несмотря на географические неточности, фестивальные традиции в части сжигания арт-объектов (противника) и устроение перформансов с фаер-шоу и последними танцами пиджеев из числа личного состава хрюшефиль — будут всячески продолжены", — написал Валентин Ильчук.

Все желающие могут задонатить в банку по ссылке.

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