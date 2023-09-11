Відстрочка від мобілізації: кого можуть забронювати в Україні восени

Документи на бронювання працівника подає роботодавець

Отримання відстрочки від мобілізації можливо різним чином. Перший — через стан здоров'я, наприклад на лікування гострого перебігу хвороби. Інший — це бронювання. Під час мобілізації, яка офіційно триватиме (після останнього продовження на 90 днів) в Україні до 15 листопада 2023 року діє ряд правил для бажаючих забронювати працівників.

Згідно з постановою Кабміну від січня 2023 року визначені особливості бронювання під час дії воєнного стану. На таке бронювання мають право:

військовозобов'язані з різних органів влади та самоврядування,

ті, кого підприємства потребують для виконання мобілізаційного завдання,

заклади, що працюють на армію чи інші військові структури — наданням послуг чи виробництвах,

критичноважливі для економіки та забезпечення населення підприємства.

Строк дії бронювання — максимум 6 місяців. Кількість військовозобов'язаних, яких може забронювати підприємство (установа та організація) не повинні перевищувати 50%. Якщо така потреба існує, то вона має бути обґрунтована. Зазначимо, що підприємства паливно-енергетичного комплексу, затверджені Міненерго, не мають обмежень у кількості працівників під бронь.

Не можна забронювати деяких військовозобов'язаних з дефіцитними військовими навичками. Зокрема це будуть люди з військово-обліковими спеціальностями пов'язаними з двигунами ракет, управлінням ракетами та силовими агрегатами ракетних комплексів, стрілецькі, розвідувальні спеціальності, пов'язані з бойовими машинами, артилерією, інженери, різноманітні льотні та авіаційні спеціальності, в тому числі і ремонтні, спеціалісти захисту інформації, радіонавігаційного зв'язку, засобів РЕБ та інші.

Перелік дефіцитних спеціальностей для офіцерів, рядових, сержантів та старшин

Спеціальність зазначається у військовому квитку. На підтвердження бронювання конкретного працівника і наявності відстрочки з указанням її тривалості має бути витяг із наказу Міністерства економіки.

Приклад витягу про бронювання

Раніше "Телеграф" розповідав, що мобілізація в Україні не припиняється через повномасштабне російське вторгнення. Повістки продовжують видавати — це можуть бути повістки як на перевірку даних або проходження військово-лікарняної комісії, так і на мобілізацію. Таку повістку видають тільки після проходження медичного обстеження.