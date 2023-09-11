Відстрочка від мобілізації: кого можуть забронювати в Україні восени
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Документи на бронювання працівника подає роботодавець
Отримання відстрочки від мобілізації можливо різним чином. Перший — через стан здоров'я, наприклад на лікування гострого перебігу хвороби. Інший — це бронювання. Під час мобілізації, яка офіційно триватиме (після останнього продовження на 90 днів) в Україні до 15 листопада 2023 року діє ряд правил для бажаючих забронювати працівників.
Згідно з постановою Кабміну від січня 2023 року визначені особливості бронювання під час дії воєнного стану. На таке бронювання мають право:
- військовозобов'язані з різних органів влади та самоврядування,
- ті, кого підприємства потребують для виконання мобілізаційного завдання,
- заклади, що працюють на армію чи інші військові структури — наданням послуг чи виробництвах,
- критичноважливі для економіки та забезпечення населення підприємства.
Строк дії бронювання — максимум 6 місяців. Кількість військовозобов'язаних, яких може забронювати підприємство (установа та організація) не повинні перевищувати 50%. Якщо така потреба існує, то вона має бути обґрунтована. Зазначимо, що підприємства паливно-енергетичного комплексу, затверджені Міненерго, не мають обмежень у кількості працівників під бронь.
Не можна забронювати деяких військовозобов'язаних з дефіцитними військовими навичками. Зокрема це будуть люди з військово-обліковими спеціальностями пов'язаними з двигунами ракет, управлінням ракетами та силовими агрегатами ракетних комплексів, стрілецькі, розвідувальні спеціальності, пов'язані з бойовими машинами, артилерією, інженери, різноманітні льотні та авіаційні спеціальності, в тому числі і ремонтні, спеціалісти захисту інформації, радіонавігаційного зв'язку, засобів РЕБ та інші.
Спеціальність зазначається у військовому квитку. На підтвердження бронювання конкретного працівника і наявності відстрочки з указанням її тривалості має бути витяг із наказу Міністерства економіки.
Раніше "Телеграф" розповідав, що мобілізація в Україні не припиняється через повномасштабне російське вторгнення. Повістки продовжують видавати — це можуть бути повістки як на перевірку даних або проходження військово-лікарняної комісії, так і на мобілізацію. Таку повістку видають тільки після проходження медичного обстеження.