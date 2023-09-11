Загинув український герой-розвідник: він піднімав прапор над звільненою Снігурівкою

Андрій повернувся в Україну в лютому 2022 року аби стати на захист країни

Україна на фронті щодня втрачає своїх героїв. Серед них у перший тиждень вересня загинув Андрій Орлов — Герой України, який підняв прапор нашої держави над звільненою Снігурівкою на Херсонщині. Чоловік загинув 6 вересня.

До 2014 року Андрій Орлов працював у міжнародній корпорації. Чоловік мав можливість не брати участь у бойових діях — він був частково придатний у воєнний час, однак рішення захищати державу він ухвалив самостійно. У 2014 році пішов у батальйон "Донбас". Службу в зоні АТО проходив до 2017 року. Вдруге став до лав української армії з початку повномасштабного вторгнення, був розвідником. На момент коли росія напала на Україну, Андрій був далеко від нашої країни, але ухвалив рішення, що має стати на захист держави знов.

Андрій Орлов скинув фото із зіркою Героя своєму синові

Андрій із позивним "Сармат", неабияк вирізнявся своєю сміливістю. Він особисто підняв прапор над будівлею райадміністрації у Снігурівці після її звільнення. В листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський вручив Андрію зірку Героя України. Журналістка Анастасія Нагорна згадує своє знайомство із героєм та те, як доробляли сюжет нашвидку, адже їй скинули відео як "Сармат" вішає прапор на острові Потьомкінській, ще до того як було повідомлено, що Україна повернула цю територію: "Ми не акцентували, але це Сармат повісив там прапор".

Вручення Орлову звання Герой України

У героя залишилися мати, дружина, п'ятнадцятирічний син. За кілька місяців у кінці жовтня йому б виповнилось 40 років. Рідні згадують його як дуже розумного та відповідального чоловіка. "Мені гріх було коли-небудь жалітися на сина", — каже мати Олена. Старший сержант Андрій Орлов загинув під час розвідки поблизу села Одрадокам'янка на Херсонщині, помер у лікарні в Бориславі.

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель двох волонтерів-іноземців. Окупанти обстріляли їхній автомобіль.