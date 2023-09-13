Ринок праці в Україні: кого восени найбільше шукають роботодавці

Різко зріс попит на низку спеціальностей

В Україні зберігається по-літньому тепла погода, проте календарна осінь нагадала про себе зростання попиту на спеціальності, актуальні саме цього сезону. Тим більше, що наш ринок праці майже повністю відновився до довоєнного рівня.

Як повідомляє сервіс пошуку роботи Work.ua, у серпні роботодавці опублікували 102 748 пропозицій роботи, що на 10% більше у порівнянні з липнем. До повномасштабного вторгнення на сайті було понад 100 000 вакансій, а після 24 лютого їх кількість впала до 6 000, і через півтора року ринок праці України максимально наблизився до позначки відновлення.

Де найкраще шукати роботу

Постійна п’ятірка областей за кількістю роботи продовжує нарощувати кількість вакансій:

Київська — 33 283;

Дніпропетровська — 9831;

Львівська — 9705;

Одеська — 6927;

Харківська — 3732.

Київщина виявилася і серед лідерів приросту (+11% до липня) разом із Хмельницькою (+12%, 2 555 вакансій), Рівненською (+16%, 2 163), Житомирською (+27%, 2 054) та Чернігівською областями ( +29%, 1237).

Топ регіонів для пошуку роботи

Найбільше роботи у таких сферах як:

сфера обслуговування – зростання 11%, 19 449 вакансій

робітничі спеціальності, виробництво – зростання 11% до 18 853 вакансій;

продаж, закупівля – зростання 11%, 13 449 вакансій;

роздрібна торгівля – приріст 9%, всього 12 497 вакансій.

Вперше позначку в 10 000 перетнули категорії, що становлять найбільшу кількість вакансій — "готельно-ресторанний бізнес, туризм" (+14%, 10 861 вакансій) та "логістика, склад, ЗЕД" (+9%, 10 179 вакансій).

У пошані педагоги, особливо вчителі англійської мови

Осінь – час нового навчального року та високого бізнес-сезону, і ця тенденція чітко простежується і на ринку праці. Тому й відбулося значне зростання категорії "Освіта, наука" (+37%, 5519 вакансій) та "Управління персоналом, HR" (+12%, 1894).

Також помітно збільшилася кількість пропозицій роботи у категоріях "Сфера обслуговування" (+11%, 19449), "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" (+14%, 10 861) та "Культура, музика, шоу-бізнес" (+47% 724).

Ця тенденція простежується і за конкретними посадами: попит роботодавців більше зріс на педагогів. Тому є такі зміни у серпні:

вчитель англійської (+52% до липня, 1202 вакансії);

учитель математики (+50%, 234);

офіс-менеджер (+47%, 255);

учитель початкових класів (+38%, 263);

корекційний педагог (+36%, 154);

фітнес-тренер (+36%, 218);

викладач німецької (+35%, 149);

вихователь (+34%, 844);

пакувальник (+31%, 750);

посудомийник (+30%, 311).

Кого найбільше шукали роботодавці перед осінню

А ось в абсолютних цифрах найзатребуваніші фахівці — бухгалтери (3334 вакансії), кухарі (3447), водії (3504), менеджери з продажу (6608) продавці-консультанти (8591).

Зарплата зростає – плюс ще 500 гривень

В останній місяць літа середня зарплата в Україні знову зросла та становить 17500 грн (+500 грн до липня). Зростання відбулося у Київській області (+275 грн. до 19 275 грн.), Львівській (+500 грн. до 17 500 грн.) та Одеській (+175 грн. до 17 500 грн.).

Найбільше зростання зарплат у категоріях:

з 32 500 грн до 35 000 грн — "Топ-менеджмент, керівництво вищої ланки";

з 33 000 грн до 34 000 грн — "Нерухомість";

з 22 500 грн до 23 500 грн — "Транспорт, автобізнес";

з 16 500 грн до 17 000 грн — "ЗМІ, видавництво, поліграфія";

з 16 000 грн. до 17 000 грн. – "Юриспруденція".

Стабільно висока зарплата у водіїв-міжнародників (42 500 грн.), ріелторів (35 000 грн.), а також автоелектриків, автомеханіків, бурильників, головних інженерів, дизелістів (30 000 грн.).

Найменш оплачувані посади: консьєрж, санітар, прибиральник, інтерв’юер, посудомийний, помічник ветеринарного лікаря, працівник лінії роздачі (від 6 750 грн до 11 000 грн за зростанням).

Чого чекати восени

На думку фахівців Work.ua, останній місяць літа надихає: понад 100 тисяч вакансій, зростання зарплат, поступове покращення ситуації у прифронтових регіонах. Все це смілива заявка на осінь, коли традиційно ринок праці переживає свій пік. Однак у цьому стандартному рівнянні зараз найважливіша змінна — повномасштабне вторгнення Росії. Все залежатиме від ситуації на фронті та міцності енергосистеми.

Як змінювався ринок праці під час війни

Так, конкуренція ринку праці йде спад, отже дефіцит кадрів стає ще гострим. Роботодавці реагують на це збільшенням пропозицій для претендентів без досвіду, ветеранів, людей з інвалідністю, студентів, пенсіонерів.

Але при цьому зворотна ситуація спостерігається в ІТ, де кількість кандидатів на одну вакансію в рази перевищує середню ситуацію на ринку.