Вчитель побив школяра ногами на очах однокласників: думки в мережі розійшлися (відео)

У мережі деякі українці стали на бік викладача

В одній із шкіл Рівненської області вчитель застосував до дітей силу. Чоловік при всьому класі бив хлопчика ногами, поки однокласники сміялися і знімали те, що відбувається на телефони.

Відео опублікував журналіст Костянтин Андріюк. За його словами, справою вже займається поліція.

На кадрах видно, як чоловік у спортивній формі та кепці тягає за волосся дитину та б’є її ногами. Хлопчик плаче та закриває голову руками, присідаючи на підлогу. Як з’ясувалося, рукоприкладством займався вчитель фізкультури у школі села Хотин Рівненської області. Педагог криком наказував дитині встати, але той у страху лише сильніше закривав голову руками й втискався у стіну.

Те, що відбувалося, знімали однокласники побитої дитини. Один із них навіть усміхався, що видно на початку відео. Ніхто з учнів не спробував заступитися за хлопчика і не зробив вчителеві жодного зауваження про те, що той поводиться неналежним чином.

"Поліція зайнялася чоловіком, тільки-но вони побачили це відео в інтернеті. Працівники ювенальної превенції Рівненського РУП вже працюють на місці події", — додав Андріюк.

У коментарях під відео думки українців поділилися. Одні вважають, що вчитель за жодних обставин не мав права бити дитину, інші ж стверджують, що хлопчик міг образити однокласників, тому заслужив на таке покарання. А дехто припустив, що діти просто сильно дістали вчителя.

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