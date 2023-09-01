Офіцер побив солдата на Львівщині, у того розрив печінки: який строк тепер загрожує

Офіцер побив солдата, коли побачив, що той справляє природні потреби неподалік намету, а тепер за це на нього чекає суд

На Львівщині судитимуть офіцера ДПСУ, який жорстоко побив солдата, завдавши йому серйозних травм. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень.

Досудове розслідування було завершено, обвинувальний акт направили до суду. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Встановлено, що офіцер побив солдата, коли побачив, що той справляє природні потреби неподалік намету. Таким чином він нібито хотів навчити підлеглого правил поведінки й підвищити власний авторитет серед військовослужбовців", — йдеться в повідомленні.

Співробітники ДБР за сприяння відділу безпеки Держприкордонслужби зібрали всі необхідні докази, опитали близько 50 свідків, а також провели низку слідчих експериментів.

Експертиза підтвердила, що потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження — закритий розрив печінки та забій підшлункової залози.

"Зараз він (солдат, — Ред.) вже завершив лікування і повернувся на службу. З метою безпеки, згідно із законом "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві", його перевели до іншого підрозділу", - зазначили в пресслужбі.

Офіцера звинувачують у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). За це йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Підозрюваному було обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що офіцер Нацгвардії України накинувся із кулаками на строковика. Відповідне відео було опубліковано у мережі. На кадрах видно, що офіцер нецензурно виражається у бік свого підлеглого та застосовує фізичну силу.