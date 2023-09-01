Офицер избил солдата на Львовщине, у того разрыв печени: какой срок теперь грозит

Офицер избил солдата, когда увидел, что тот справляет естественные потребности неподалеку от палатки, а теперь за это его ждет суд

Во Львовской области будут судить офицера ГПСУ, который жестоко избил солдата, нанеся ему серьезнейшие травмы. Его обвиняют в превышении служебных полномочий.

Досудебное расследование было завершено, обвинительный акт направили в суд. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Установлено, что офицер избил солдата, когда увидел, что тот справляет естественные потребности неподалеку от палатки. Таким образом он якобы хотел научить подчиненного правилам поведения и повысить собственный авторитет среди военнослужащих", — говорится в сообщении.

Сотрудники ДБР при содействии отдела безопасности Госпогранслужбы собрали все необходимые доказательства, опросили порядка 50 свидетелей, а также провели ряд следственных экспериментов.

Экспертиза подтвердила, что пострадавший получил тяжелые телесные повреждения — закрытый разрыв печени и ушиб поджелудочной железы.

"Сейчас он (солдат, — Ред.) уже завершил лечение и вернулся на службу. В целях безопасности, согласно закону "Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве", его перевели в другое подразделение", — отметили в пресс-службе.

Офицера обвиняют в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). За это ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Подозреваемому была избрана судом мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что офицер Нацгвардии Украины набросился с кулаками на срочника. Соответствующее видео было опубликовано в сети. На кадрах видно, что офицер нецензурно выражается в сторону своего подчиненного и применяет физическую силу.