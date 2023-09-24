"Забити памороки": що означає цей фразеологізм в українській мові
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Не кожен може правильно відповісти, що означає ця фраза
З кожним тижнем стає все більше людей, які воліють говорити українською мовою. Це безперечно радує, проте водночас і збільшує плутанину новачків у тонкощах солов’їної мови.
Наприклад, не всі знають, що означає фразеологізм "забити памороки". Про його значення розповідає сайт "Мова – ДНК нації".
Фраза "забити памороки" використовується для опису випадку, коли хтось позбавляє іншу людину здатності нормально мислити та сприймати інформацію, вводить в оману, знесилює. Зустрічаються також такі синоніми як "затуманити очі", "запаморочити голову", "світ замакітрити", "забити тяму в голові".
Ось кілька прикладів, як використовується фраза "забити памороки" у реченні:
- Бачу, парубче, що твоє багатство тобі вже зовсім забило памороки. Жируєш ти!
- Сьогодні, кажу тобі чесно, як поцілувала уперше, аж мені памороки забило.
- Що ви, добродію, памороки забиваєте темним селянам!
- Моя робота зовсім забиває мені памороки, бо дуже її багато.
- Аж памороки йому забило від того, що він побачив.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що означає інший цікавий фразеологізм — "у свинячий голос".