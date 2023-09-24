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"Забити памороки": що означає цей фразеологізм в українській мові

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
chas.cv.ua

Не кожен може правильно відповісти, що означає ця фраза

З кожним тижнем стає все більше людей, які воліють говорити українською мовою. Це безперечно радує, проте водночас і збільшує плутанину новачків у тонкощах солов’їної мови.

Наприклад, не всі знають, що означає фразеологізм "забити памороки". Про його значення розповідає сайт "Мова – ДНК нації".

Фраза "забити памороки" використовується для опису випадку, коли хтось позбавляє іншу людину здатності нормально мислити та сприймати інформацію, вводить в оману, знесилює. Зустрічаються також такі синоніми як "затуманити очі", "запаморочити голову", "світ замакітрити", "забити тяму в голові".

Ось кілька прикладів, як використовується фраза "забити памороки" у реченні:

  • Бачу, парубче, що твоє багатство тобі вже зовсім забило памороки. Жируєш ти!
  • Сьогодні, кажу тобі чесно, як поцілувала уперше, аж мені памороки забило.
  • Що ви, добродію, памороки забиваєте темним селянам!
  • Моя робота зовсім забиває мені памороки, бо дуже її багато.
  • Аж памороки йому забило від того, що він побачив.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що означає інший цікавий фразеологізм — "у свинячий голос".

Теги:
#Українська мова #Фразеологізми #Правопис