"Забити памороки": що означає цей фразеологізм в українській мові

Не кожен може правильно відповісти, що означає ця фраза

З кожним тижнем стає все більше людей, які воліють говорити українською мовою. Це безперечно радує, проте водночас і збільшує плутанину новачків у тонкощах солов’їної мови.

Наприклад, не всі знають, що означає фразеологізм "забити памороки". Про його значення розповідає сайт "Мова – ДНК нації".

Фраза "забити памороки" використовується для опису випадку, коли хтось позбавляє іншу людину здатності нормально мислити та сприймати інформацію, вводить в оману, знесилює. Зустрічаються також такі синоніми як "затуманити очі", "запаморочити голову", "світ замакітрити", "забити тяму в голові".

Ось кілька прикладів, як використовується фраза "забити памороки" у реченні:

Бачу, парубче, що твоє багатство тобі вже зовсім забило памороки. Жируєш ти!

Сьогодні, кажу тобі чесно, як поцілувала уперше, аж мені памороки забило.

Що ви, добродію, памороки забиваєте темним селянам!

Моя робота зовсім забиває мені памороки, бо дуже її багато.

Аж памороки йому забило від того, що він побачив.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що означає інший цікавий фразеологізм — "у свинячий голос".