"Забити памороки": что значит этот фразеологизм в украинском языке

Далеко не каждый может правильно ответить, что значит эта фраза

С каждой неделей становится все больше людей, которые предпочитают говорить на украинском языке. Это бесспорно радует, однако вместе с тем и увеличивает и путаницу новичков в тонкостях соловьиного языка.

К примеру, не все знают, что значит фразеологизм "забити памороки". О его значении рассказывает сайт "Мова – ДНК нації".

Фраза "забити памороки" используется для описания случая, когда кто-то лишает другого человека способности нормально мыслить и воспринимать информацию, вводит в заблуждение, обессиливает. Встречаются также такие синонимы как "затуманити очі", "запаморочити голову", "світ замакітрити", "забити тяму в голові".

Вот несколько примеров, как используется фраза "забити памороки" в предложении:

Бачу, парубче, що твоє багатство тобі вже зовсім забило памороки. Жируєш ти!

Сьогодні, кажу тобі чесно, як поцілувала уперше, аж мені памороки забило.

Що ви, добродію, памороки забиваєте темним селянам!

Моя робота зовсім забиває мені памороки, бо дуже її багато.

Аж памороки йому забило від того, що він побачив.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что значит другой интересный фразеологизм — "у свинячий голос".