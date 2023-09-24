"Забити памороки": что значит этот фразеологизм в украинском языке
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Далеко не каждый может правильно ответить, что значит эта фраза
С каждой неделей становится все больше людей, которые предпочитают говорить на украинском языке. Это бесспорно радует, однако вместе с тем и увеличивает и путаницу новичков в тонкостях соловьиного языка.
К примеру, не все знают, что значит фразеологизм "забити памороки". О его значении рассказывает сайт "Мова – ДНК нації".
Фраза "забити памороки" используется для описания случая, когда кто-то лишает другого человека способности нормально мыслить и воспринимать информацию, вводит в заблуждение, обессиливает. Встречаются также такие синонимы как "затуманити очі", "запаморочити голову", "світ замакітрити", "забити тяму в голові".
Вот несколько примеров, как используется фраза "забити памороки" в предложении:
- Бачу, парубче, що твоє багатство тобі вже зовсім забило памороки. Жируєш ти!
- Сьогодні, кажу тобі чесно, як поцілувала уперше, аж мені памороки забило.
- Що ви, добродію, памороки забиваєте темним селянам!
- Моя робота зовсім забиває мені памороки, бо дуже її багато.
- Аж памороки йому забило від того, що він побачив.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что значит другой интересный фразеологизм — "у свинячий голос".