Бої тривали годинами: захисник Бахмута розповів про оборону міста

Попри серйозні травми Олександр продовжує нести службу

Українські захисники та захисниці продовжують боронити державу від російських окупантів. Бої під Бахмутом не припиняються. Росіяни ще нещодавно кидали на цей напрямок великі сили і просувалися навалюючи тіла своїх солдатів. Серед тих, хто обороняв місто був головний сержант Олександр Левченко.

Історію 41-річного військового розповіли АрміяInform. Олександр мав за плечима строкову службу в підрозділі спецпризначення прикордонної служби і з початком вторгнення став до лав армії аби боронити Україну. Він почав службу у окремій механізованій бригаді на Донеччині. За 1,5 місяця попав на околиці Бахмута командиром відділення. Чоловік згадує, як він з підрозділом попав в оточення — ворог поливав їх шквальним огнем і постійно атакував. На позиції вони пробули 5 днів. Атаки ворога доводилося відбивати безперервно, бій міг тривати по 9 годин поспіль. Атаку окупантів вдалося відбити і ворог повернувся на свої позиції. Головний сержант згадує про тезку-побратима Олександра Лавриненко, для якого бій був одним із перших. Він не вів бій, але допомагав із спорядженням магазинів. "Завдяки йому ми й вижили, — розповідає Левченко, — Відстань до окупантів була тоді близько 50 метрів".

Олександр Левченко був поранений під час оборони Бахмута

Підрозділ Олександра під час чергового повернення на позицію дав гідний бій ворогу, вдалося пошкодити навіть кілька літаків з ПЗРК. 41-річний військовий тоді отримав сильну контузію і мав пройти лікування після якого повернувся на позицію. "У той час я сам вчився і вчив своїх людей азів штурмових боїв, ведення бою у місті ", — каже Олександр.

Загалом в Олександра шість контузій. Відновлюватися йому допомагали не тільки ліки та лікарі, а й кішка — під час одного з російських обстрілів він врятував чорну кішку, яку назвав "Мурка". Одного дня ворог підірвав будинок, де була група, термобаричним снарядом. Олександра відкинуло у вікно вибуховою хвилею. Чоловік вже не міг ходити на позиції через здоров'я, однак намагався допомогти побратимам порадами. ВЛК визначило, що після усіх поранень він до служби обмежено придатний. Наразі він командир відділення Сумського міського об'єднаного ТЦК та СП.

Раніше "Телеграф" розповідав історію нацгвардійця, який потрапивши в оточення ворога, вийшов на окуповану територію та завдяки власним силам та допомозі місцевих мешканців знову повернувся до своїх. Чоловік продовжує оборону держави.