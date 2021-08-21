В Одесі пройшла репетиція військово-морського параду до Дня Незалежності України (відео)
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Український флот продемонстрував свої можливості.
В Одесі до Дня Незалежності влаштують військово-морський парад, а в суботу, 21 серпня, місцеві жителі змогли побачити його репетицію.
Кадрами заходу поділилися в телеграм-каналі Одеса Info.
"24 серпня буде проведена демонстрація можливостей ВМС ЗСУ", — сказано в підписі до відео.
Відзначається, що всі бажаючі зможуть помилуватися міццю українського флоту з пляжу "Ланжерон".
Крім того, на Морському вокзалі буде проведена виставка бойової техніки і озброєння, а в темний час доби буде організована ілюмінація на судах ВСУ.
Початок заходів заплановано на 10 годину ранку 24 серпня.
Крім українських ВМС в них візьмуть участі і кораблі країн-партнерів.
Нагадаємо, в Києві 18 серпня тисячі військових за участю бойової техніки і авіації провели репетицію святкового параду.
Як повідомлялося раніше, співробітники американського посольства в Києві до Дня Незалежності заспівали пісню української рок-групи Kozak System.
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