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В Одесі пройшла репетиція військово-морського параду до Дня Незалежності України (відео)

Автор
Г. Лубенець
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В Одесі пройшла репетиція військово-морського параду до Дня Незалежності України (відео) Новина оновлена 21 серпня 2021, 15:57
"Гетьман Сагайдачний"

Український флот продемонстрував свої можливості.

В Одесі до Дня Незалежності влаштують військово-морський парад, а в суботу, 21 серпня, місцеві жителі змогли побачити його репетицію.

Кадрами заходу поділилися в телеграм-каналі Одеса Info.

"24 серпня буде проведена демонстрація можливостей ВМС ЗСУ", — сказано в підписі до відео.

Відзначається, що всі бажаючі зможуть помилуватися міццю українського флоту з пляжу "Ланжерон".

Крім того, на Морському вокзалі буде проведена виставка бойової техніки і озброєння, а в темний час доби буде організована ілюмінація на судах ВСУ.

Початок заходів заплановано на 10 годину ранку 24 серпня.

Крім українських ВМС в них візьмуть участі і кораблі країн-партнерів.

Нагадаємо, в Києві 18 серпня тисячі військових за участю бойової техніки і авіації провели репетицію святкового параду.

Як повідомлялося раніше, співробітники американського посольства в Києві до Дня Незалежності заспівали пісню української рок-групи Kozak System.

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