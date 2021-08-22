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Під Одесою через майже тиждень знайшли тіло водолаза, який вирішив попірнати за рапанами

Автор
Г. Лубенець
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Під Одесою через майже тиждень знайшли тіло водолаза, який вирішив попірнати за рапанами Новина оновлена 22 серпня 2021, 22:18
ілюстративне фото

Чоловіка виявили відпочиваючі.

В Одеській області майже через тиждень знайшли водолаза, що потонув.

Про це повідомляє телеграм-канал Новини Одеса.

Відзначається, що пригода сталася в селі Санжейка, розташованому в Дальницькій громаді Одеського району.

"Тіло близько 15:00 в районі причалу № 111 виявили відпочиваючі", — йдеться в повідомленні.

Чоловік зник ще 17 серпня під час занурення в море за рапанами.

На момент загибелі йому було 35 років.

Як відомо, в Україні з початку року на воді загинули понад 900 осіб, з них близько 400 потонули лише за минулий місяць

Нагадаємо, нещодавно в Києві на озері потонула вагітна дівчина.

А в Харкові цілий тиждень шукали загиблу на Вяловському водосховищі дівчину, яка впала з катамарана в воду і зникла.

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