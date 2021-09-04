На популярному українському курорті пропали двоє людей: тіло одного вже знайшли в морі

Свої речі зниклі залишили на робочому місці.

У селищі Затока, що в Одеській області, другого вересня зникли двоє працівників готелю, розташованого на вулиці Лазурній.

Як повідомляє Думська, мова йде про жінку та чоловіка 1980 і 2002 років народження відповідно.

Тіло чоловіка, уродженця Вінниці, знайшли в п’ятницю, 3 вересня, в морі на відстані близько 30 метрів від берега.

Пошуки жінки тривають.

Відзначається, що зниклі залишили на робочому місці всі свої особисті речі та документи.

Затока на мапі

Вулиця Лазурна, Затока

Як повідомлялося раніше, в Польщі поліціянти задушили ременем нетверезого українця. Подія трапилася ще 30 липня, проте резонанс ця подія набула лише після розголосу в ЗМІ.

Після цього, українські дипломати заявили, що направили Польщі дипломатичну ноту і пообіцяли стежити за ходом розслідування.

"Телеграфу" вдалося поспілкуватися з нареченою загиблого, яка розповіла, що дізналася про подію лише через кілька днів пошуків.