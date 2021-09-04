На популярному українському курорті пропали двоє людей: тіло одного вже знайшли в морі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 15
Свої речі зниклі залишили на робочому місці.
У селищі Затока, що в Одеській області, другого вересня зникли двоє працівників готелю, розташованого на вулиці Лазурній.
Як повідомляє Думська, мова йде про жінку та чоловіка 1980 і 2002 років народження відповідно.
Тіло чоловіка, уродженця Вінниці, знайшли в п’ятницю, 3 вересня, в морі на відстані близько 30 метрів від берега.
Пошуки жінки тривають.
Відзначається, що зниклі залишили на робочому місці всі свої особисті речі та документи.
Як повідомлялося раніше, в Польщі поліціянти задушили ременем нетверезого українця. Подія трапилася ще 30 липня, проте резонанс ця подія набула лише після розголосу в ЗМІ.
Після цього, українські дипломати заявили, що направили Польщі дипломатичну ноту і пообіцяли стежити за ходом розслідування.
"Телеграфу" вдалося поспілкуватися з нареченою загиблого, яка розповіла, що дізналася про подію лише через кілька днів пошуків.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-