Рус

На популярному українському курорті пропали двоє людей: тіло одного вже знайшли в морі

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
15
ілюстративне фото Новина оновлена 04 вересня 2021, 14:49
ілюстративне фото

Свої речі зниклі залишили на робочому місці.

У селищі Затока, що в Одеській області, другого вересня зникли двоє працівників готелю, розташованого на вулиці Лазурній.

Як повідомляє Думська, мова йде про жінку та чоловіка 1980 і 2002 років народження відповідно.

Тіло чоловіка, уродженця Вінниці, знайшли в п’ятницю, 3 вересня, в морі на відстані близько 30 метрів від берега.

Пошуки жінки тривають.

Відзначається, що зниклі залишили на робочому місці всі свої особисті речі та документи.

Затока на мапі
Затока на мапі
Вулиця Лазурна, Затока
Вулиця Лазурна, Затока

Як повідомлялося раніше, в Польщі поліціянти задушили ременем нетверезого українця. Подія трапилася ще 30 липня, проте резонанс ця подія набула лише після розголосу в ЗМІ.

Після цього, українські дипломати заявили, що направили Польщі дипломатичну ноту і пообіцяли стежити за ходом розслідування.

"Телеграфу" вдалося поспілкуватися з нареченою загиблого, яка розповіла, що дізналася про подію лише через кілька днів пошуків.

Від автобуса залишився згорілий остов.
В регіонах
Автобус на шляху з Польщі потрапив в ДТП під Житомиром і загорівся, є загиблий і постраждалі (фото)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Від автобуса залишився згорілий остов.
Автобус на шляху з Польщі потрапив в ДТП під Житомиром і загорівся, є загиблий і постраждалі (фото)
Дата публікації
Категорія
Слідом за маслом дорожчають і курячі яйця
Яйця і соняшникова олія сильно здорожчали: хто винен і що буде далі
Дата публікації
Категорія
До школяра викликали "Швидку допомогу"
Пережив клінічну смерть на уроці: медики "швидкої" більше години боролися за життя школяра. І перемогли
Дата публікації
Категорія
Талібан сподівається на хороші взаємини з Китаєм заради залучення фінансування
"Талібан" розраховує на гроші Китаю: що це значить?
Дата публікації
Категорія
Верховная Рада понемногу возвращается с каникул
На з’їзді в понеділок "Слуги народу" займуться кадровими питаннями: "Телеграф" дізнався подробиці