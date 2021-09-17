В Одесі на шкільний майданчик прийшов чоловік з гранатою і висунув вимоги: подробиці і відео

За однією з версій, агресора не влаштувала гучна музика під час олімпійського уроку в школі Одеси

В Одесі 17 вересня стався переполох в школі №86, куди прийшов невідомий і погрожував підірвати гранату.

Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, чоловік, який не має ніякого відношення до цього навчального закладу, прийшов на шкільний майданчик, де проводили олімпійський урок, дістав предмет, схожий на гранату, і став погрожувати вибухом. За однією з версій, агресора не влаштувала гучна музика під час спортивного свята серед дітей.

Очевидці кажуть, що одесит поклав на стіл гранату і зажадав прикрутити звук, погрожуючи вчителю. Ним виявився полковник ЗСУ у відставці, який тут же викликав поліцію.

Копи затримали агресора, але вже не в школі, а в місцевому кіоску, куди він пішов за пивом з тієї ж гранатою.

Боєприпас виявився навчальним, проте хулігана все одно забрали у відділення поліції для дачі показань.

Тим часом в Нідерландах в п’ятницю, 17 вересня, сталася трагедія. Житель містечка Альмело вийшов на балкон своєї квартири з великим арбалетом і почав стріляти по перехожих, двоє з яких загинули.