В Одессе на школьную площадку пришел мужчина с гранатой и выдвинул требования: подробности и видео

По одной из версий, агрессора не устроила громкая музыка во время олимпийского урока в школе Одессы

В Одессе 17 сентября произошел переполох в школе №86, куда пришел неизвестный и угрожал взорвать гранату.

Как сообщают местные Телеграмм-каналы, мужчина, который не имеет никакого отношения к этому учебному заведению, пришел на школьную площадку, где проводили олимпийский урок, достал предмет, похожий на гранату, и стал угрожать взрывом. По одной из версий, агрессора не устроила громкая музыка во время спортсоревнований среди детей.

Очевидцы говорят, что одессит положил на стол гранату и потребовал прикрутить звук, угрожая учителю. Им оказался полковник ВСУ в отставке, который тут же вызвал полицию.

Копы задержали агрессора, но уже не в школе, а в местном ларьке, куда он пошел за пивом с той же гранатой.

Боеприпас оказался учебным, однако хулигана все равно забрали в отделение полиции для дачи показаний.

Тем временем в Нидерландах в пятницу, 17 сентября, произошла трагедия. Житель городка Альмело вышел на балкон своей квартиры с большим арбалетом и начал стрелять по прохожим, двое из которых погибли.