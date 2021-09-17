Укр

В Одессе на школьную площадку пришел мужчина с гранатой и выдвинул требования: подробности и видео

Автор
Елена Волкова
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Автор
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Граната оказалась учебной, однако хулиган наделал много шуму в школе Новость обновлена 17 сентября 2021, 15:56
Граната оказалась учебной, однако хулиган наделал много шуму в школе

По одной из версий, агрессора не устроила громкая музыка во время олимпийского урока в школе Одессы

В Одессе 17 сентября произошел переполох в школе №86, куда пришел неизвестный и угрожал взорвать гранату. 

Как сообщают местные Телеграмм-каналы, мужчина, который не имеет никакого отношения к этому учебному заведению, пришел на школьную площадку, где проводили олимпийский урок, достал предмет, похожий на гранату, и стал угрожать взрывом. По одной из версий, агрессора не устроила громкая музыка во время спортсоревнований среди детей.

Очевидцы говорят, что одессит положил на стол гранату и потребовал прикрутить звук, угрожая учителю. Им оказался полковник ВСУ в отставке, который тут же вызвал полицию.

Копы задержали агрессора, но уже не в школе, а в местном ларьке, куда он пошел за пивом с той же гранатой. 

Боеприпас оказался учебным, однако хулигана все равно забрали в отделение полиции для дачи показаний.

Тем временем в Нидерландах в пятницу, 17 сентября, произошла трагедия. Житель городка Альмело вышел на балкон своей квартиры с большим арбалетом и начал стрелять по прохожим, двое из которых погибли.

Теги:
#Одесса #Школа #Граната #Угроза
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