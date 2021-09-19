Одеський припортовий завод зупиняє роботу: стали відомі причини

Завод вже припиняв роботу у 2018 році

Одеський припортовий завод після кількох спроб відновити його діяльність закривається. Підприємство вже знаходиться у процесі зупинки, а однією з причин цього стала захмарна ціна на природний газ.

Про це ввечері у суботу, 18 вересня, повідомив перший заступник директора Одеського припортового заводу Микола Щуріков у Facebook.

За його словами, "вікно можливостей" для стабілізації заводу вже зачинилось. Крім того, Щуріков звинуватив владу у тому, що вона намагалася видавити з заводу все, що можливо, а сьогоднішній технічний стан підприємства — найгірший за останні роки.

"Але сподіваюсь, що тепер, коли немає з чого гріти руки, котрі нічого не брали, то є шанс провести приватизацію", — написав заступник директора заводу.

У коментарі журналістам він також озвучив причини закриття заводу — переповнений склад карбаміду і захмарна ціна сировини (природного газу). За словами Щурікова, завод вже у процесі зупинки. Жодних інших деталей не повідомляється.

ПАТ "Одеський припортовий завод" — державне підприємство хімічної галузі, яке спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду, рідкого азоту, діоксиду вуглецю і рідкого кисню. Крім того, завод займається перевалкою хімпродукції на морський транспорт. Левова частка акцій заводу (99,5667%) належать державі, а ще частину мають ТОВ "Конкорд Капітал" (0,0021%) та інші акціонери — фізичні особи (0,4312%). Попередня криза на підприємстві була у 2018-2019 роках — тоді завод простоював через проблеми з газом, який є основною сировиною для підприємства. Ціна на нього у Європі, до слова, останнім часом істотно зросла.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент України Володимир Зеленський відвідував Одеський припортовий завод у липні 2020 року. Тоді він зазначив, що підприємство перебуває у прекрасному стані і висловив сподівання, що воно більше не буде зупинятися.