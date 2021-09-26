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"Переміг алкоголь": в Одесі після бою Усика з Джошуа сталося дві масові бійки на вулицях (відео)

Автор
Анна Дворовенко
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Масове побоїще влаштували жителі Одеси в ніч бою Усик-Джошуа Новина оновлена 26 вересня 2021, 11:47
Масове побоїще влаштували жителі Одеси в ніч бою Усик-Джошуа

Користувачів мережі найбільше вразили коментарі очевидця

У той час, як Олександр Усик доводив свою майстерність у чемпіонському поєдинку з Ентоні Джошуа, в Одесі місцеві жителі влаштували відразу два масових побоїща і намагалися з’ясувати хто з них більший боксер.

Відео з місця подій опублікували два Telegram-канали.

На першому з відео видно, як "махають кулаками" дві групи чоловіків, намагаючись з’ясувати хто з них більше правий. У хід ідуть кулаки, стусани, потім бійка переміщується на проїжджу частину. Також видно, що один з учасників побоїща втратив від ударів свідомість. Але найцікавішим у цій ситуації користувачі мережі визнали "закадровий озвучку". Чоловік, який знімав те, що відбувається на відео, задався питанням: "А хто з них Усик?".

Цей коментар повеселив мережу найбільше.

Судячи з відео другої бійки, там все закінчилося дуже швидко — нокаутом суперника у першому ж раунді. Потім програвшого забрали дівчата, проте на ногах він стояв не надто впевнено.

Судячи з усього, учасники бійок в Одесі були дуже далекі від тверезого стану. Виникає тільки одне питання: чому ніхто не викликав поліцію? На офіційному сайті поліції регіону, до слова, немає ніякої інформації про те, що сталося.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика і сцени насильства, людям зі слабкими нервами і дітям дивитися не радимо!

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Миколаєві школярі влаштували масову бійку із стріляниною. Поранення отримав один з підлітків, однак причину спору, який переріс в бійню, учасники бійки відмовилися називати.

Теги:
#Одеса #Бійка #Масова бійка
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