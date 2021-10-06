Рус

Водій не впорався з керуванням: з'ясувалися деталі аварії з військовими в Одесі

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
96
ДТП В Крижанівці Новина оновлена 06 жовтня 2021, 09:09
ДТП В Крижанівці

Одна з пасажирок перебуває у лікарні у важкому стані

У серйозному ДТП в Крижанівці поблизу Одеси, яке сталося напередодні, постраждали пʼятеро осіб. Усіх з травмами різного ступеню тяжкості доставили у лікарню. Як зʼясувалося, один з водіїв не впорався з керуванням.

Про це ввечері у вівторок, 5 вересня, повідомила поліція Одеської області.

Правоохоронці встановили, що поблизу Крижанівки водій Lexus не впорався з керуванням, вилетів на зустрічну смугу і там зіштовхнувся з автомобілем Volkswagen, в якому їхали троє військовослужбовців.

Внаслідок аварії постраждали пʼятеро осіб — одна жінка (1967 р.н.) та четверо чоловіків (1965, 1976, 1996 та 1994 р.н.). Усіх їх госпіталізували з травмами. Відомо, що стан жінки, яка була пасажиркою Lexus, оцінюють як важкий. Інші учасники аварії травмувалися менше.

Один з автомобілів залишився на проїжджій частині
Один з автомобілів залишився на проїжджій частині
Інший вилетів у кювет та протаранив там дерево
Інший вилетів у кювет та протаранив там дерево
Усіх учасників аварії госпіталізували
Усіх учасників аварії госпіталізували

Нагадаємо, у Тернопільській області внаслідок зіткнення вантажівки та мікроавтобуса молодій дівчині відірвало руку. Їй наклали джгут на відірвану кінцівку та не давали втратити свідомість до приїзду медиків.

Також "Телеграф" писав про аварію у на автодорозі "Київ — Чоп", де внаслідок зіткнення пʼяти автомобілів загинув чоловік.

Теги:
#Одеса #ДТП #Національна поліція
Україна та НАТО
Україна
Україна і НАТО: ймовірне посилення допомоги від Альянсу
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Україна та НАТО
Україна і НАТО: ймовірне посилення допомоги від Альянсу
Дата публікації
Категорія
Журналіст та оператор "Схем" після нападу на них в "Укрексімбанку"
"Вичистіть все г*вно": з'явилося відео, як охорона за наказом глави "Укрексімбанку" напала на журналістів "Схем" і відібрала камери
Дата публікації
Категорія
Окрім канікул, школярі матимуть ще шість вихідних на державні та релігійні свята
Коли будуть канікули у школярів у цьому навчальному році: графік і точні дати
Дата публікації
Категорія
Заходи індивідуальної безпеки вже стали звичною справою в багатьох країнах.
Кінець пандемії далекий: в ВООЗ не можуть взяти під контроль COVID-19
Дата публікації
Категорія
У ДФС готуються розраховувати "тіньові" доходи українців
Знайдуть всіх: влада придумала, як ловити тих, хто ухиляється від податків