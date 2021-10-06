Водій не впорався з керуванням: з'ясувалися деталі аварії з військовими в Одесі

Одна з пасажирок перебуває у лікарні у важкому стані

У серйозному ДТП в Крижанівці поблизу Одеси, яке сталося напередодні, постраждали пʼятеро осіб. Усіх з травмами різного ступеню тяжкості доставили у лікарню. Як зʼясувалося, один з водіїв не впорався з керуванням.

Про це ввечері у вівторок, 5 вересня, повідомила поліція Одеської області.

Правоохоронці встановили, що поблизу Крижанівки водій Lexus не впорався з керуванням, вилетів на зустрічну смугу і там зіштовхнувся з автомобілем Volkswagen, в якому їхали троє військовослужбовців.

Внаслідок аварії постраждали пʼятеро осіб — одна жінка (1967 р.н.) та четверо чоловіків (1965, 1976, 1996 та 1994 р.н.). Усіх їх госпіталізували з травмами. Відомо, що стан жінки, яка була пасажиркою Lexus, оцінюють як важкий. Інші учасники аварії травмувалися менше.

Один з автомобілів залишився на проїжджій частині

Інший вилетів у кювет та протаранив там дерево

Усіх учасників аварії госпіталізували

Нагадаємо, у Тернопільській області внаслідок зіткнення вантажівки та мікроавтобуса молодій дівчині відірвало руку. Їй наклали джгут на відірвану кінцівку та не давали втратити свідомість до приїзду медиків.

Також "Телеграф" писав про аварію у на автодорозі "Київ — Чоп", де внаслідок зіткнення пʼяти автомобілів загинув чоловік.