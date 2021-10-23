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"Зараз гроші нічого не вирішують": в Одесі важким ковідним хворим шукають місця по всій області (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Кількість нових пацієнтів в регіоні збільшується щодня Новина оновлена 23 жовтня 2021, 17:54
Кількість нових пацієнтів в регіоні збільшується щодня

До волонтерів надходять сотні прохань про балони з киснем

В Одесі настала критична ситуація з місцями в лікарняних реанімаціях для коронавірусних хворих.

Такий короткий висновок можна зробити з останнього публічного звіту відомої одеської волонтерки, керівниці благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерини Ножевнікової.

У своєму Facebook активістка опублікувала запис телефонної розмови з жінкою, яка звернулася до неї за допомогою — знайти пацієнтці (очевидно, своїй матері) місце в реанімації. Однак Ножевнікова була змушена відмовити: вільних апаратів ШВЛ немає ні в Одесі, ні в Чорноморську, ні в Ізмаїлі.

"Ви четверта за ранок, хто шукає для свого пацієнта місце по всій області", — повідомила волонтерка своїй співбесідниці.

При цьому стан 69-річної пацієнтки, яка потребує госпіталізації до реанімації, — явно критичний. Вона знаходиться на двох кисневих концентраторах, перебуваючи на стаціонарному лікуванні від COVID-19.

Жінка, котра клопотала за пацієнтку, плачучи в трубку, зізналась, що батьки не вакциновані, тому що їх відмовив сімейний лікар. Причина — нібито поява тромбів після введення препарату.

"Я півроку вже кричу і стукаю в усі двері з проханнями проводити курси для сімейних лікарів з питання лікування ковідних пацієнтів. А треба було стукати в усі двері, щоб вводили скасування лікарської ліцензії за подібні поради", — поділилася своїм обуренням щодо антівакцинаторскої пропаганди від лікарів Катерина Ножевнікова.

Також за інформацією глави БФ, в Одесі нині немає вільних реанімаційних місць. При цьому дзвінки про допомогу продовжують надходити регулярно: як про розміщення на апарат ШВЛ, так і щодо отримання кисневих балонів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як Одеса справляється з карантинними обмеженнями "червоної" зони.

Теги:
#Одеса #Кисень #Реанімація #Коронавірус #Covid-19 #Катерина Ножевнікова
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