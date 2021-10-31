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Депутат з Одеси почав шукати таємничі літаки, які розповсюджують коронавірус

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Коронавірус Новина оновлена 31 жовтня 2021, 19:22
Коронавірус

За словами депутата, йому часто дзвонять стурбовані мешканці сіл із цього питання.

Депутат міськради Одеси Трифон Антов від партії "За майбутнє" запідозрив, що нинішня епідемія COVID-19 пов’язана не з поширенням коронавірусу, а з викидами "хімії" з таємничих літаків.

Про це він написав у себе у Фейсбук.

За словами депутата, він отримує дзвінки із сіл, у яких були помічені подібні літаки, а потім там відчувається дивний запах.

"Прохання у когось є можливість фотографувати або на відео знімати, щоб ми зрозуміли насправді, що відбувається", — написав він.

Попри безглуздість цього припущення, у мережі знайшлися й ті, хто повірив словам чиновника.

Але знайшлися й ті, хто спробував привнести краплю здорового глузду, інші ж звинуватили депутата у спробах отримати хайп на прихильниках теорій змови і в телеграм-каналах.

Нагадаємо, раніше головний санлікар України Ігор Кузін говорив, що однією із серйозних проблем для масової імунізації населення в нашій країні стали релігійні лідери, які не підтримують вакцинацію та поширюють свої переконання на парафіян.

Теги:
#Одеса #Коронавірус #Covid-19
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