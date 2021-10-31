Депутат з Одеси почав шукати таємничі літаки, які розповсюджують коронавірус

За словами депутата, йому часто дзвонять стурбовані мешканці сіл із цього питання.

Депутат міськради Одеси Трифон Антов від партії "За майбутнє" запідозрив, що нинішня епідемія COVID-19 пов’язана не з поширенням коронавірусу, а з викидами "хімії" з таємничих літаків.

Про це він написав у себе у Фейсбук.

За словами депутата, він отримує дзвінки із сіл, у яких були помічені подібні літаки, а потім там відчувається дивний запах.

"Прохання у когось є можливість фотографувати або на відео знімати, щоб ми зрозуміли насправді, що відбувається", — написав він.

Попри безглуздість цього припущення, у мережі знайшлися й ті, хто повірив словам чиновника.

Але знайшлися й ті, хто спробував привнести краплю здорового глузду, інші ж звинуватили депутата у спробах отримати хайп на прихильниках теорій змови і в телеграм-каналах.

Нагадаємо, раніше головний санлікар України Ігор Кузін говорив, що однією із серйозних проблем для масової імунізації населення в нашій країні стали релігійні лідери, які не підтримують вакцинацію та поширюють свої переконання на парафіян.