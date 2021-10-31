Депутат из Одессы начал искать таинственные самолеты, распространяющие коронавирус

По словам депутата, ему часто звонят обеспокоенные жители сел по этому вопросу.

Депутат горсовета Одессы Трифон Антов от партии "За будущее" заподозрил, что нынешняя эпидемия COVID-19 связана не с распространением коронавируса, а с выбросами "химии" с таинственных самолетов.

Об этом он написал у себя в Фейсбук.

По словам депутата, он получает звонки из сел, в которых были замечены подобные самолеты, а затем там ощущается странный запах.

"Просьба у кого есть возможность фотографировать или на видео снимать, чтобы мы поняли на самом деле, что происходит", — написал он.

Несмотря на бессмысленность этого предположения, в сети нашлись и те, кто поверил словам чиновника.

Но нашлись и те, кто попытался привнести каплю здравого смысла, а другие же обвинили депутата в попытках получить хайп на сторонниках теорий заговора и в телеграм-каналах.

Напомним, ранее главный санврач Украины Игорь Кузин говорил, что одной из серьезных проблем для массовой иммунизации населения в нашей стране стали религиозные лидеры, которые не поддерживают вакцинацию и распространяют свои убеждения на прихожан.