Депутат из Одессы начал искать таинственные самолеты, распространяющие коронавирус
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По словам депутата, ему часто звонят обеспокоенные жители сел по этому вопросу.
Депутат горсовета Одессы Трифон Антов от партии "За будущее" заподозрил, что нынешняя эпидемия COVID-19 связана не с распространением коронавируса, а с выбросами "химии" с таинственных самолетов.
Об этом он написал у себя в Фейсбук.
По словам депутата, он получает звонки из сел, в которых были замечены подобные самолеты, а затем там ощущается странный запах.
"Просьба у кого есть возможность фотографировать или на видео снимать, чтобы мы поняли на самом деле, что происходит", — написал он.
Несмотря на бессмысленность этого предположения, в сети нашлись и те, кто поверил словам чиновника.
Но нашлись и те, кто попытался привнести каплю здравого смысла, а другие же обвинили депутата в попытках получить хайп на сторонниках теорий заговора и в телеграм-каналах.
Напомним, ранее главный санврач Украины Игорь Кузин говорил, что одной из серьезных проблем для массовой иммунизации населения в нашей стране стали религиозные лидеры, которые не поддерживают вакцинацию и распространяют свои убеждения на прихожан.
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