Укр

Депутат из Одессы начал искать таинственные самолеты, распространяющие коронавирус

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Коронавирус Новость обновлена 31 октября 2021, 19:22
Коронавирус

По словам депутата, ему часто звонят обеспокоенные жители сел по этому вопросу.

Депутат горсовета Одессы Трифон Антов от партии "За будущее" заподозрил, что нынешняя эпидемия COVID-19 связана не с распространением коронавируса, а с выбросами "химии" с таинственных самолетов.

Об этом он написал у себя в Фейсбук.

По словам депутата, он получает звонки из сел, в которых были замечены подобные самолеты, а затем там ощущается странный запах.

"Просьба у кого есть возможность фотографировать или на видео снимать, чтобы мы поняли на самом деле, что происходит", — написал он.

Несмотря на бессмысленность этого предположения, в сети нашлись и те, кто поверил словам чиновника.

Но нашлись и те, кто попытался привнести каплю здравого смысла, а другие же обвинили депутата в попытках получить хайп на сторонниках теорий заговора и в телеграм-каналах.

Напомним, ранее главный санврач Украины Игорь Кузин говорил, что одной из серьезных проблем для массовой иммунизации населения в нашей стране стали религиозные лидеры, которые не поддерживают вакцинацию и распространяют свои убеждения на прихожан.

Теги:
#Одесса #Коронавирус #Covid-19
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