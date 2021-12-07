В Одесі школярка випила коли з антисептиком: що відомо

"Швидку допомогу" викликала шкільна медсестра

В Одесі ученицю спеціалізованої школи №35 було госпіталізовано до лікарні після того, як вона випила антисептик, змішаний із колою.

Інцидент стався у понеділок, 6 грудня, повідомляє "Думська".

Госпіталізована навчається у дев’ятому класі. За словами директора школи Віктора Арвата, дівчинка самостійно пшикнула антисептик собі у напій. Він вважає, що таким чином учениця намагалася з’ясувати щось нове про різні властивості антисептика.

Після того, як дівчинка випила суміш, вона почувалася цілком нормально. Проте про інцидент дізналася шкільна медсестра, яка, вирішивши перестрахуватися, викликала "швидку допомогу".

Школа №35 на карті Одеси

У лікарні дев’ятикласниця пробула кілька годин, після чого її відпустили додому.

Директор характеризує школярку як старанну та слухняну, вона ніколи раніше не створювала проблем. Та й випадок зі вживанням антисептиків — перший в історії навчального закладу.

"Вже два роки у школі стоять антисептики, і ніколи нічого подібного, на щастя, не відбувалося", — зазначив Віктор Арват, додавши, що наразі вчителі проводять додаткову роз’яснювальну роботу з учнями.

Зазначимо, що до з’ясування всіх обставин ходили чутки, начебто дівчинка не сама змішала антисептик із газованою водою, а над нею таким чином "пожартували" однокласники. Утім, в адміністрації школи кажуть, що такого не було.

Користувачі мережі назвали вчинок дев’ятикласниці досить нерозумним.

Додамо, що пригоди з різними рідинами у школах — не рідкість останнім часом. Як уже розповідав "Телеграф", на Київщині діти принесли до класу пляшку, знайдену на звалищі. Після того, як речовина розлилася, деяким учням стало погано.

Також ми писали про іншу надзвичайну подію, пов’язану зі школою — у Запоріжжі дівчатка-підлітки напали на своїх однолітків, вимагаючи у них гроші.