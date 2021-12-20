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Тролейбуси та мотоцикли: вулицями Одеси пройшли два яскраві новорічні паради (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Обидва паради вважаються для одеситів уже традиційними Новина оновлена 20 грудня 2021, 08:19
Обидва паради вважаються для одеситів уже традиційними

Жителі та гості міста із задоволенням спостерігають за процесіями та фотографуються з їхніми учасниками

У День Святого Миколая, 19 грудня, вулицями Одеси розсікали відразу два святкові автопробіги з Дідами Морозами та Снігуроньками. Щоправда, використовували казкові персонажі не сани, а мотоцикли та тролейбуси.

Подробиці повідомляють місцеві ЗМІ, передає "Телеграф".

Так, парад новорічних тролейбусів в Одесі проводиться вже вп’яте. За його організацію відповідальне підприємство "Одесміськелектротранс" — саме комунальники прикрашають транспорт та забезпечують мешканцям та гостям міста святковий настрій.

Водії тролейбусів були одягнені в костюми
Водії тролейбусів були одягнені в костюми
Окраса транспорту сподобалася і дорослим, і дітям
Окраса транспорту сподобалася і дорослим, і дітям

Цього року у ході взяли участь вісім тролейбусів, проте вже у 2022-му їхню кількість обіцяють збільшити. Процесію можна було помітити увечері 19 грудня тролейбусним маршрутом №9 (від вул. Інглезі до вул. Рішельєвської).

Вулицями міста проїхало 8 святкових авто
Вулицями міста проїхало 8 святкових авто
Фотокартку на пам’ять
Фотокартку на пам’ять

Усі, хто не встиг побачити тролейбусний заїзд Дідів Морозів та Снігуроньок на власні очі або сфотографуватися з ними, можуть спробувати це зробити у православне Різдво, 7 січня.

В іншій частині Одеси, знаменитою Дерибасівською, увечері 19 грудня казкові персонажі промчали вже на іншому виді транспорту — мотоциклах. Місцеві байкери влаштували справжню виставу, прикрасивши свій транспорт гірляндами, ялинками та навіть фігурками пряникових чоловічків. Вони із задоволенням позували для фотографій, їздячи центром міста.

Зазначимо, що у День Святого Миколая в Одесі, як і у більшості міст України, відбулося урочисте відкриття головної новорічної ялинки. А ось у столиці вогні святкової красуні спалахнули 18 грудня. Як виглядає головне новорічне дерево країни "Телеграф" показував у своєму ексклюзивному фоторепортажі.

Теги:
#Свято #Різдво #Новий рік #Дід Мороз #Автопробіг
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