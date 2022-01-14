На Одещині чоловік підпалив себе під будівлею поліції (відео)

Очевидці стверджують, що чоловік серйозно не постраждав.

У місті Подільськ (Одеська область), біля будинку міської поліції чоловік підпалив себе.

Кадрами події поділилися у місцевому телеграм-каналі "NEWS PODOLSK".

Наголошується, що пригода сталася близько 15:00.

У повідомленні вказано, що чоловік облив себе бензином та підпалив. Судячи з кадрів у мережі, загасити його вдалося співробітникам приватного охоронного підприємства, які були неподалік.

Про мотиви потерпілого не повідомляється, як і про його стан.

Однак користувачі мережі припустили, що попри сильне полум’я, він не сильно постраждав, оскільки його одяг залишився цілим.

Інші вказали, що до будівлі поліції постраждалий прийшов уже облитим бензином у компанії місцевого активіста Юрія Майтали. При цьому користувачі припустили, що чоловік був нетверезий.

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