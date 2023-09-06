Росіяни знову вдарили по Одещині "шахедами": не обійшлося без жертв, багато руйнувань (відео)

У кількох населених пунктах Одеської області є руйнування, спалахнули пожежі

Росіяни не припиняють тероризувати Одеську область. У ніч на середу, 6 вересня, окупанти протягом майже трьох годин атакували Ізмаїльський район ударними безпілотниками.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі. Російські терористи вбили людину — загинув співробітник агропідприємства.

"На жаль, одна людина загинула. Співробітник агропідприємства, який отримав тяжкі поранення, помер у лікарні", — написав він.

Кіпер додав, що у кількох населених пунктах Одеської області зафіксовано руйнування та пожежі. Пошкоджено об’єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

Заграва у небі над Одеською областю

Зазначимо, що ніч була неспокійною і для мешканців інших регіонів України. Росіяни влаштували атаку ударними дронами та ракетами. Ще до півночі з аеродрому "Оленья" (Мурманська обл. росії) в небо піднялися 8 ракетоносців Ту-95мс. Ближче до 05:00 ракети увійшли до повітряного простору України. Ракети йшли Україною кількома групами, врешті-решт змінивши напрямок на столицю.

Як повідомляв "Телеграф", у Києві вранці 6 вересня під час повномасштабної тривоги пролунала низка гучних вибухів. За даними місцевої влади, у столиці працювали засоби протиповітряної оборони.