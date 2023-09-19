Просив тримати в секреті: чоловік понад пів року розбещував власну 14-річну дочку на Одещині

Те, що відбувалося, дійсно вдавалося тримати в секреті деякий час

У Білгород-Дністровському районі Одеської області 38-річний чоловік протягом більш ніж півроку чинив розпусні дії щодо власної 14-річної доньки.

Правоохоронці зібрали всі необхідні докази і тепер йому може загрожувати термін у в’язниці. Про це повідомляє прес-служба поліції на Одещині.

Варто зауважити, що про затримання чоловіка повідомляли ще в липні 2023 року, тоді його ще тільки підозрювали в розбещенні 14-річної доньки. Тепер уже провели психолого-психіатричну, судово-медичну та інші слідчі експертизи, і зібрали достатньо доказів того, що факт злочину справді був.

Слідство встановило, що з червня 2022 року до лютого 2023 року підозрюваний неодноразово чинив розпусні дії зі своєю дочкою і переконував її тримати все в секреті.

Чоловіку оголосили про підозру у розбещенні неповнолітнього члена сім’ї (ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу). Запобіжний захід за статтею звинувачення — від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Обвинувальний акт вже направили до суду, інформують правоохоронці.

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