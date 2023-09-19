Просил держать в секрете: мужчина более полугода развращал собственную 14-летнюю дочь на Одесчине

Происходящее некоторое время действительно удавалось сохранить в секрете

В Белгород-Днестровском районе Одесской области 38-летний мужчина в течение более чем полугода совершал развратные действия в отношении собственной 14-летней дочери.

Правоохранители собрали все необходимые доказательства, и теперь ему может грозить приличный срок в тюрьме. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Стоит заметить, что о задержании мужчины сообщали еще в июле 2023 года, — тогда его еще только подозревали в растлении 14-летней дочери. Теперь же уже провели психолого-психиатрическую, судебно-медицинскую и другие следственные экспертизы, и собрали достаточно доказательств того, что факт преступления действительно был.

Следствие установило, что с июня 2022 года по февраль 2023 года подозреваемый неоднократно совершал развратные действия со своей дочерью и убеждал ее держать все в секрете.

Мужчине объявили о подозрении в растлении несовершеннолетнего члена семьи *ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса). Мера пресечения по статье обвинения, — от пяти до восьми лет лишения свободы.

Обвинительный акт уже направили в суд, информируют правоохранители.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Кривом Роге педофила, который трогал 10-летнюю девочку прямо в подъезде, приговорили к пяти годам заключения, — такой срок очень разгневал украинцев.