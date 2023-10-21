В Одесі молодий хлопець накинувся на прапор України: як його покарають (фото)

Порушник був нетверезий

Кілька днів тому 18-річний хлопець у центрі Одеси схопив прапор України, який був встановлений на фасаді будинку, почав його смикати та тягнути, доки не розірвав. Тепер йому загрожує серйозне покарання.

Про це повідомила поліція Одещини. Хлопець – мешканець Дніпропетровщини.

Накинувся на прапор він пізно ввечері після цілого дня прогулянки Одесою, яку він супроводжував вживанням алкоголю. Все відбувалося на очах перехожих, які повідомили в поліцію.

Прапор, який став об’єктом нападу

Його затримали, а порваний прапор вилучили як речовий доказ. Юнак каявся і виправдовував свій вчинок алкогольним сп’янінням. Втім, його дії слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України. Хлопцю вже повідомили про підозру.

Хлопець порвав прапор

"Відповідно до чинного законодавства підозрюваному загрожує штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 17 000 до 68 0000 гривень, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років. Слідчі дії тривають", — розповіла старший слідчий відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Анжела Пантелейчук.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у столиці Литви Вільнюсі за осквернення українського прапора затримали чотирьох людей – трьох чоловіків та одну жінку. Їм загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі на кілька років.