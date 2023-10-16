У Литві осквернили український прапор: за ґратами можуть опинитися чотири особи

Троє із затриманих були у стані алкогольного сп’яніння

У столиці Литви Вільнюсі за осквернення українського прапора затримали чотирьох людей – трьох чоловіків та одну жінку. Їм загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі на кілька років.

Інцидент трапився увечері в неділю, 15 жовтня. Про це повідомляє LRT з посиланням на інформацію департаменту поліції.

Так, чотири людини, троє з яких перебували у стані алкогольного сп’яніння, несли український прапор, потім кинули його у сміттєвий бак дерев’яним держаком нагору і плюнувши на нього вирушили далі.

Зазначається, що поліція вже затримала правопорушників та взяла їх під варту. Наразі не розголошується, громадянами якої країни є затримані.

За фактом осквернення символу іноземної держави правоохоронці розпочали досудове розслідування. Наразі фігурантам загрожує покарання від штрафу до обмеження волі, арешту або позбавлення волі на строк до двох років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українська блогерка Ксюша Манекен потрапила у гучний скандал через прапор. У своїх соцмережах вона опублікувала фото, на якому прикриває закривавлене тіло, зокрема статеві органи, українським прапором.