В Литве осквернили украинский флаг: за решеткой могут оказаться четыре человека

Трое из задержанных были в состоянии алкогольного опьянения

В столице Литвы Вильнюсе за осквернение украинского флага задержали четырех человек — троих мужчин и одну женщину. Им грозит наказание от штрафа до лишения свободы на несколько лет.

Инцидент случился вечером в воскресенье, 15 октября. Об этом сообщает LRT, ссылаясь на информацию департамента полиции.

Так, четыре человека, трое из которых находились в состоянии алкогольного опьянения, несли украинский флаг, затем кинули его в мусорный бак деревянным древком вверх и плюнув на него отправились дальше.

Отмечается, что полиция уже задержала правонарушителей и взяла их под стражу. На данный момент не разглашается, гражданами какой страны являются задержанные.

По факту осквернения символа иностранного государства правоохранители начали досудебное расследование. Теперь фигурантам грозит наказание от штрафа до ограничения свободы, ареста или лишения свободы на срок до двух лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинская блогерша Ксюша Манекен попала в громкий скандал из-за флага. В своих соцсетях она опубликовала фото, на котором прикрывает окровавленное тело, в частности, половые органы, украинским флагом.