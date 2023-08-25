В Европе школьницы из Украины танцевали с российским флагом: извинения уже в сети (видео)

Девушки заявили, что не поддерживают действия россии

На ряду с инцидентом c танцующими на могиле военного сестрами в скандал попали две школьницы из Сумм и Харькова. Девушки опубликовали видео, на котором они танцуют с российским флагом, однако уже совсем скоро им пришлось извиняться за свой поступок.

Участницы скандала, проживающие сейчас в одной из европейский стран, записали видео под слова песни: "Russia is my home", при этом танцуя и позируя с российским триколором. Об этом пишет "Информатор".

В считанные минуты этот ролик вызвал шквал негатива в сети. Однако только комментариями девушки не отделались, поскольку, как отмечается, уже вскоре после публикации скандального видео к ним пришли представители Службы безопасности Украины.

После этого девушки принесли в социальных сетях свои извинения за этот поступок.

"Здравствуйте, уважаемые украинцы. Мы искренне извиняемся за наше поведение, я понимаю, что россия является страной-агрессоркой, ни в коем случае ее не поддерживаю. Днем Независимости, Слава Украине", — сказала одна из них.

Также извинения были опубликованы в stories в Inastagram.

Также отмечается, что родители девушек узнали о ролике, который те опубликовали в социальной сети, от СБУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что две школьницы из Днепра фотографировались на кладбище, залезая на надгробия. Соответствующие фото и видео они опубликовали в соцсетях и нарвались на тонну гневных комментариев.