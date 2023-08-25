У Європі школярки з України танцювали з російським прапором: вибачення вже у мережі (відео)

Дівчата заявили, що не підтримують дії росії

Водночас з інцидентом з танцями на могилі військового сестрами у скандал потрапили дві школярки із Сум та Харкова. Дівчата опублікували відео, на якому вони танцюють із російським прапором, проте вже зовсім скоро їм довелося вибачатися за свій вчинок.

Учасниці скандалу, які зараз проживають в одній з європейських країн, записали відео під слова пісні: "Russia is my home", при цьому танцюючи й позуючи з російським триколором. Про це пише "Інформатор".

За лічені хвилини цей ролик викликав шквал негативу у мережі. Однак лише коментарями дівчата не відбулися, оскільки, як зазначається, вже невдовзі після публікації скандального відео до них прийшли представники Служби безпеки України.

Після цього дівчата принесли у соціальних мережах свої вибачення за цей вчинок.

"Доброго дня, шановні українці. Ми щиро вибачаємося за нашу поведінку, я розумію, що росія є країною-агресоркою, ні в якому разі її не підтримую. Днем Незалежності, Слава Україні", — сказала одна з них.

Також вибачення були опубліковані в stories в Inastagram.

Також наголошується, що батьки дівчат дізналися про ролика, який опублікували в соціальній мережі, від СБУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що дві школярки з Дніпра фотографувалися на цвинтарі, залазячи на надгробки. Відповідні фото та відео вони опублікували у соцмережах та нарвались на тонну гнівних коментарів.