Кому мешает флаг Украины? В Германии раненого бойца заставляют снять эмблему подразделения ВСУ

Два месяца флаг висел над головой раненого бойца, и вдруг администрацию общежития продемонстрировала "беспокойство".

Во время продолжительной реабилитации, которую боец 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ им. князя Константина Острожского проходит в немецком Бонне, неожиданно возникло недоразумение с администрацией общежития местного Красного Креста. Представителям гуманитарной миссии вдруг стал "мешать" флаг над постелью военного.

Несмотря на переговоры с участием украинских волонтеров и достигнутые договоренности, работники требуют снять украинский символ. Как развивалась ситуация "Телеграф", узнавал у ее непосредственных участников.

Германия стала одной из стран, где во время полномасштабной войны проходят лечение и восстановление после тяжелых ранений на фронте украинские бойцы. В их число попал и 37-летний Роман ("Ромео"). Уроженец Черкасской области присоединился к борьбе против российской армии еще в первые дни полномасштабного вторжения, имея опыт участия в АТО/ООС.

— С того момента и до ноября 2022-го был на фронте, хотя имел и травмы, и две контузии. Тогда в один из дней вышел на дежурство, и прямо в окоп прилетела мина, – вспоминает обстоятельства ранения пехотинец Роман. Несмотря на звание солдата, в некоторых ситуациях он перенимал командование отделением. — Меня контузило, осколками посекло обе руки — на правой был открытый перелом, на левой пальцы пострадали — большой отрезали, еще два не сгибаются, и правую ногу раздробило. Худшим сценарием могла стать ампутация конечности, но ее удалось спасти. Правда, из-за какой-то очень "плохой" бактерии, которую у меня обнаружили уже в Германии, часть кости удалили, и вместо нее установили металлическую конструкцию. А вот моему побратиму с аналогичной проблемой повезло меньше и он потерял ногу.

С 2018 года 30-я ОМБр носит имя князя Острожского и использует его символику

Роман добавляет, что всего с момента получения ранения он засыпал и просыпался на операционном столе 14 раз. Шесть операций ему сделали в украинском госпитале, еще восемь он перенес уже за границей. Там же остался проходить реабилитацию.

— Первые полгода в Германии, а приехал я сюда в декабре, провел в клинике, а потом выписался и поселился в общежитии Красного Креста, то есть это произошло пять месяцев назад, — продолжает Роман. — Два из них у меня над кроватью висит флаг, и все это время он никому не мешал. Вдруг в прошлую пятницу я вернулся с физиотерапии, а сосед по палате — тоже украинский военный — говорит, что меня искал один из работников. Я его нашел и услышал, что нужно убрать флаг. Объяснением такого требования стало якобы "устное указание от шефа".

Если взять правила проживания, то там ничего не сказано о таких случаях, есть только указание, что нельзя красить или оклеивать стены. Но наш символ я прикрепил на кнопки, так что ничего, значит, не нарушил, — говорит боец.

В разговоре с представителями гуманитарной миссии приняли участие и украинские волонтеры, которые заботятся о наших раненых ребятах. Среди аргументов, которые использовали в разговоре, были и напоминания о том, что Германия активно поддерживает Украину, и на ее улицах в знак этого много нашей символики, а также объяснение, что этот конкретный флаг имеет важное значение для бойца.

— У других ребят, живущих в общежитии, также висят украинские флаги, и работники Красного Креста в разговоре с нами согласились, что наш государственный символ на территории помещения гуманитарной миссии не запрещен, — говорит Татьяна Донченко. — Но ведь в случае с флагом, висящим над кроватью Романа, они настаивали, что это флаг воюющей "группы", именно поэтому его и надо снять! Мы в свою очередь пытались объяснить, что 30-я отдельная механизированная бригада — официальная боевая часть ВСУ, а не какая-то неизвестная "группа". И знамя с символикой подразделения напоминает бойцу о побратимах, защищающих родную землю, это его эмоциональная составляющая.

К сожалению, нас не поняли и сослались на неписаные внутренние правила Красного Креста. А нет письменных правил – не о чем говорить. Мы не ссорились, только сказали: "Дайте письменное распоряжение снять флаг – и мы будем его обжаловать. А если вы видите нарушение, вызывайте полицию". Но они этого не сделали, и флаг пока остался на стене, – продолжает волонтер.

С началом новой рабочей недели история с флагом получила продолжение, поэтому и военный, и волонтеры сошлись во мнении, что есть необходимость в огласке как в Украине, так и за рубежом.

— Сначала не только мне, но и другим военным, проживающим в общежитии, представители Красного Креста намекнули: если не снимут флаги, даже обычные сине-желтые, их могут выселить, — сообщил Роман. — Вчера уже принесли распечатанные правила проживания, где указано, что жители общежития должны следовать указаниям персонала, в случае систематического нарушения этих указаний, они имеют право выселить жителей. Но там нет ни слова о флагах.

В правилах общежития есть пункт об обязанности выполнять указания персонала.

- Нашей немецкоязычной волонтерке администрация общежития передала, что готовит письменное возражение по ситуации, — добавила Татьяна. — Пока на руки никакие документы мы не получили, как только это произойдет, будем обжаловать. Уже подключили и местных журналистов, наверное, будем обращаться к украинскому консулу. Мы эту историю так не оставим, при любых обстоятельствах будем отстаивать знамя для бойца.

Как дальше будут развиваться события, спрогнозировать трудно, однако Роман и волонтеры надеются на победу здравого смысла. Ведь до сих пор никаких споров с представителями Красного Креста, которые предоставляют бесплатное убежище не только раненым бойцам, но и гражданским украинцам, пострадавшим от войны или нуждающимся в лечении, не возникало.

— Не могу сказать, что это какая-то позиция организации, ведь, повторюсь, флаг спокойно провисел два месяца, — говорит Роман. — И неприятности начались только после того, как его увидели некоторые лица из числа немецкого персонала.

Несколько лет назад Александру ("Пикассо") за красно-черный флаг угрожали депортировать из Германии.

О том, что ситуация могла возникнуть именно из-за человеческого фактора, говорит и еще один военный, который лечился несколько лет назад в Германии после фронтового ранения. Тогда он также имел конфликт из-за символики.

— Это было еще в 2017 году в центральном военном госпитале в Кобленце, — говорит Александр ("Пикассо"), который, несмотря на вторую группу инвалидности, продолжает воевать. — У меня тогда над кроватью висел красно-черный флаг, на это администрации пожаловалась санитарка из Польши. Меня даже хотели депортировать, но обошлось, я долечился, а флаг так и не снял. Здесь важно понимать, что Германия нам во многом помогает, просто есть люди, которые нас не понимают.

*"Телеграф" следит за ситуацией с флагом и расскажет, удастся ли Красный Крест к кардинальным шагам в отношении защитников Украины или примет их право держать символику боевого подразделения на видном месте.

Этой осенью, как сообщал "Телеграф", на концерте в Тбилиси местной фанатке американской группы "Imagine Dragons", активно поддерживающей Украину, не дали развернуть сине-желтое знамя и отобрали его.