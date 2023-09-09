Над Донецком поднялся флаг Украины: оккупанты ничего не смогли сделать (видео)

Он летел на красных и черных воздушных шариках

В то время, как ВСУ продолжают продвигаться в районе Донецкого аэропорта, около населенного пункта Опытное, с утра в субботу, 9 сентября, над оккупированным Донецком пролетел флаг Украины на воздушных шарах. Его не сбили и он успешно приземлился в Ленинском районе города.

Кадры пролета украинского флага над пока еще захваченном россией Донецком публикуют местные паблики. Жители активно снимали флаг и выражали свое удивление.

Флаг пролетел над несколькими районами оккупированного Донецка. В городе есть люди, которые ждут ВСУ и он наверняка стал для них символом надежды.

"Вот это подарочки нам, на шариках праздничных", "Ой смотри, смотри, что делается… Ты погляди просто", — говорят дончане, снимая украинский флаг. В голосе женщины слышна тревога, но не возмущение. А в голосе мужчины, помимо сарказма, есть даже какое-то восхищение.

Украинцы обсуждают происшествие в соцсетях. Все верят, что Донецк освободят от оккупантов.

"Всем украинцам привет, а солдатам ВСУ здоровья. Хочу в Донецк на футбол", "Донбасс это Украина! Всех рашистов домой на болота!", "Мой родненький украинский Донецк", — пишут комментаторы.

Позже стало известно, что флаг запустили украинские военные в честь дня города Авдеевка. Он полетел в сторону оккупированного Донецка, сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

"Сегодня 245-я годовщина со дня основания Авдеевки. День мы начали с активности – запустили в небо государственный флаг на шариках. Он полетел на Донецк. Уже слышим перехваты, они там немного бесятся по этому поводу. Пытались его сбить. Но над Киевским районом Донецка государственный флаг уже развевается", – отметил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как жительница оккупированного Донецка поставила на место "освободителей". Она высказала им все раздражение и презрение, которое они у неё вызывают.