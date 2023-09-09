Над Донецьком пролетів прапор України: окупанти нічого не змогли зробити (відео)

Він летів на червоних та чорних повітряних кульках

У той час, як ЗСУ продовжують просуватися в районі Донецького аеропорту біля населеного пункту Опитне, з ранку в суботу, 9 вересня, над окупованим Донецьком пролетів прапор України на повітряних кулях. Його не збили й він успішно приземлився у Ленінському районі міста.

Кадри прольоту українського прапора над поки що захопленим росією Донецьком публікують місцеві паблики. Мешканці активно знімали прапор та висловлювали своє здивування.

Він пролетів над кількома районами окупованого Донецька. У місті є люди, які чекають на ЗСУ і він напевно став для них символом надії.

"Ось це подарунки нам, на кульках святкових", "Ой дивись, дивись, що робиться… Ти подивись просто", — кажуть донеччани, знімаючи український прапор. У голосі жінки чути тривогу, але не обурення. А в голосі чоловіка, крім сарказму, є навіть якесь захоплення.

Українці обговорюють подію у соцмережах. Усі вірять, що Донецьк звільнять від окупантів.

"Усім українцям вітання, а солдатам ЗСУ здоров’я. Хочу в Донецьк на футбол", "Донбас це Україна! Усіх рашистів додому на болота!", "Мій рідненький український Донецьк", — пишуть коментатори.

Згодом стало відомо, що прапор запустили українські військові на честь дня міста Авдіївка. Він полетів у бік окупованого Донецька, повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

"Сьогодні 245-та річниця з дня заснування Авдіївки. День ми розпочали з активності – запустили в небо державний прапор на кульках. Він полетів на Донецьк. Вже чуємо перехоплення, вони там трохи бісяться з цього приводу. Намагалися його збити. Але над Київським районом Донецька державний прапор уже майорить", – зазначив він.

Раніше "Телеграф" розповідав, як мешканка окупованого Донецька поставила на місце "визволителів". Вона висловила їм усе роздратування і зневагу, яку вони викликають у неї.