Украина получит от Германии обещанную ПВО Patriot: что еще войдет в "зимний" пакет помощи

Стало известно, что Германия даст Украине накануне зимы

Украина получит от Германии обещанную систему ПВО Patriot и другое вооружение. Власти страны одобрили новый пакет военной помощи на 1 млрд евро.

Об этом сказано на сайте Минобороны Германии. Это уже второй так называемый "зимний" пакет помощи.

Также ВСУ получат несколько ЗРК IRIS-T SLM с ракетами малой и средней дальности. Помимо этого Германия передаст 10 танков Leopard 1A5 и три зенитных самоходных установки Gepard.

Также в пакет военной помощи войдут:

зенитные управляемые ракеты к IRIS-T SLM;

15 защищенных автомобилей;

20 защищенных санитарных машин;

Боеприпасы калибра 155-мм.

"Мы также делаем украинский спецназ еще более мощным с помощью комплексного пакета поддержки, состоящего из транспортных средств, оружия и личного снаряжения на сумму более 20 миллионов евро", — сказано в сообщении Минобороны Германии.

Напомним, что на III саммите Европейского политического сообщества, который состоялся на прошлой неделе, правительство Германии пообещало предоставить Украине вторую систему ПВО Patriot для защиты неба от российских ракет. И уже на этой неделе Минобороны страны одобрило поставку.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Италии сделали заявление о помощи Украине. Министр обороны страны заявил, что она не может быть безграничной.