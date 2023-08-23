"Ганьба прапора": блогерка-"ескортниця" Ксюша Манекен потрапила у новий скандал, мережа розлючена (фото)
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Блогерка вже видалила неоднозначне фото
Скандальна українська блогерка Ксюша Манекен (справжнє ім’я Оксана Волощук), яка раніше отримувала нагороду від ГУР, влипла в ще один скандал. У мережі сперечаються про її фото до Дня Державного прапора України.
Дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram відверте фото, де голе закривавлене тіло (ймовірно самої Манекен), а в руках прапор України, який прикриває статеві органи. У коментарях під цим постом деякі українці порахували такий перфоманс наругою над державним символом. Втім, знайшлися й ті, хто став на захист дівчини.
І хоча зараз блогерка вже видалила неоднозначне фото, в мережі залишилися скріншоти коментарів, які залишали користувачі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ГУР прокоментували нагородження блогерки — "ескортниці" Ксюші Маннекен.
Також ми повідомляли про те, що блогерка-"ескортниця", яка оскандалилася, з нагородою від ГУР визнала Крим українським. Вона наголосила, що всім людям властиво помилятися. До цього вона писала в Інстаграмі: "Не має значення, чий Крим, головне, що в Криму все мирно.