В Одессе молодой парень набросился на флаг Украины: как его накажут (фото)

Нарушитель был нетрезв

Несколько дней назад 18-летний парень в центре Одессы схватил флаг Украины, который был установлен на фасаде дома, начал его дергать и тянуть, пока не разорвал. Теперь ему грозит серьезное наказание.

Об этом сообщила полиция Одесчины. Парень — житель Днепропетровщины.

Набросился на флаг он поздно вечером, после целого дня прогулки по Одессе, которую он сопровождал употреблением алкоголя. Все происходило на глазах у прохожих, которые сообщили в полицию.

Флаг, который стал объектом нападения

Его задержали, а порванный флаг изъяли в качестве вещественного доказательства. Молодой человек каялся и оправдывал свой поступок алкогольным опьянением. Впрочем, его действия следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины. Парню уже сообщили о подозрении.

Парень порвал флаг

"В соответствии с действующим законодательством подозреваемому грозит штраф от одной тысячи до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет от 17 000 до 68 0000 гривен, или арест на срок до шести месяцев, или лишение свободы на срок до трех лет. Следственные действия продолжаются", — рассказала старший следователь отдела полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 Анжела Пантелейчук.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в столице Литвы Вильнюсе за осквернение украинского флага задержали четырех человек — троих мужчин и одну женщину. Им грозит наказание от штрафа до лишения свободы на несколько лет.