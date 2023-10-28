Чекаємо вибачень: в Одесі серед вулиці включили гімн росії і кричали матом на Бандеру (відео)

Вподобання деяких одеситів дуже сумнівні

Вечір п’ятниці, 27 жовтня, минув в Одесі не нудно. Особливо в районі Молдаванки, де на всю вулицю включили гімн країни-агресора російської федерації та кричали матом про лідера ОУН Степана Бандеру.

Очевидці інциденту зняли це на відео, і записи викликали бурхливу реакцію українців.

Ролик зняли дівчата з вікна, і на ньому чути, як грає російський гімн, поки очевидці обговорюють, чи варто викликати правоохоронців. Потім також зняли голосове повідомлення, як там на вулиці хтось кричить "Бандера п****ас".

Внаслідок переполоху на місце все ж таки приїхали поліцейські.

Варто зауважити, що в мережі розгорілися бурхливі суперечки щодо того, правий чи не правий невідомий порушник спокою одеситів щодо Бандери. Також багато хто обговорює, що тепер буде з любителем російського гімну, якого покарання для нього варто чекати, і чи буде він вибачатися.

"Настав час зав’язувати грати в карти на бажання", "Тепер посадять років на п’ять", "Сьогодні гімн росії включає, завтра ЗСУ здаватиме за долари", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Як повідомляв "Телеграф", раніше молодий хлопець в Одесі накинувся на прапор України.