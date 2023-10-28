Ждем извинений: в Одессе среди улицы включили гимн россии и кричали матом на Бандеру (видео)
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Предпочтения некоторых одесситов очень сомнительны
Вечер пятницы, 27 октября, прошел в Одессе не скучно. Особенно в районе Молдаванки, где на всю улицу включили гимн страны-агрессора российской федерации и кричали матом про лидера ОУН Степана Бандеру.
Очевидцы инцидента сняли происходящее на видео, и записи вызвали бурную реакцию украинцев.
Ролик сняли девушки из окна, и на нем слышно, как играет российский гимн, пока очевидцы обсуждают, стоит ли вызывать правоохранителей. Потом также сняли голосовое сообщение, как там же на улице кто-то кричит "Бандера п****ас".
В результате переполоха на место все же приехали полицейские.
Стоит заметить, что в сети разгорелись бурные споры касательно того, прав или не прав неизвестный нарушитель спокойствия одесситов в отношении Бандеры. Также многие обсуждают, что теперь будет с любителем российского гимна, какого наказания для него стоит ждать, и будут ли извинения.
"Пора завязывать играть в карты на желание", "Теперь посадят лет на пять", "Сегодня гимн россии включает, завтра ВСУ сдавать будет за доллары", — среди прочего, пишут в комментариях.
Как сообщал "Телеграф", ранее молодой парень в Одессе набросился на флаг Украины.