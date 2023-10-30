В Одесі після оголошення тривоги пролунало кілька вибухів: що відомо (оновлено)

З різницею в кілька хвилин одесити чули три-чотири потужні вибухи

Після неспокійної ночі для багатьох регіонів України тривожну естафету перейняла й Одеса. Так, згодом у місті після оголошення повітряної тривоги пролунало кілька вибухів.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". Загалом, з періодичністю за кілька хвилин прогриміло не менше чотирьох потужних вибухів.

Тим часом у Повітряних силах України зазначають, що на Одещині та Миколаївщині є загроза застосування балістичної зброї. У зв’язку з цим усіх просять залишатись у безпечних місцях до відповідного розпорядження.

За деякими даними, атакували Одещину з території анексованого Кримського півострова. Які саме ракети використовувалися, поки що не встановлено. Попередньо це могли бути "Онікси", як зазначають моніторингові канали.

Як повідомляє одеське видання "Думська", після атаки у місті видно кілька стовпів диму. Дані уточнюються.

Дим над Одесою

Нагадаємо, що попередня серйозна атака на Одесу сталася ще 17 жовтня. До цього регіон також регулярно кошмарили нальотами дронів, особливо на південь області. Там ударам безпілотників зазнавала критична портова інфраструктура та зернові термінали.