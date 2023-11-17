Прилетіло потужно: з’явилося відео моменту ракетного удару по музею в Одесі

У мережі українці жахнулися від побаченого

Одеський художній музей опублікував відео моменту прильоту російської ракети 5 листопада. У цей момент поряд із будівлею перебували люди.

Відео опубліковано на сторінці музею у Instagram. Приліт стався ввечері 5 листопада о 22:00 за літнім часом або о 21:00 за зимовим часом.

Музей опублікував три відео з різних ракурсів. У момент удару повз проїжджали автомобіль і людина на велосипеді, а ще одне авто не встигло доїхати до музею і зупинилося перед ним. Після удару з дерев посипалися гілки, заблимало та заіскрило вуличне освітлення у сусідніх будівлях.

У мережі відзначили, що ті, хто проїжджав повз у момент удару, просто дивом вціліли та в цей день можуть святкувати свій другий день народження. Варто зазначити, що цей музей належить до спадщини ЮНЕСКО. Внаслідок атаки на Одесу жертв та загиблих немає.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни вдарили багатоповерхівкою в Донецькій області. У цей момент у хаті спали люди.