Сергія Семочко поновили на посаді першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

У київському окружному адміністративному суді прийняли рішення відновити Сергія Семочко на посаді першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Про це в понеділок, 16 серпня, "Liga.net" повідомили в прес-службі суду.

Відновлення на посаді колишнього заступника голови сталося 11 серпня 2021 року. Адміністративний суд міста Київ задовольнив позов Семочко до Служби зовнішньої розвідки і відновив його на військовій службі в тій же посаді.

Рішення про звільнення ухвалили ще в квітні 2019 року, коли президентом в Україні був Петро Порошенко. Тоді Семочко втратив посаду, оскільки в Національному антикорупційному бюро відкрили проти нього кримінальну справу за підозрою в незаконному збагаченні. Крім того, в грудні 2018 року контррозвідка з'ясувала, що його громадянська дружина і дочка мають російське громадянство.

Заява про три будинки вартістю $ 8 млн, що ймовірно належать родині Семочко, а також російське громадянство членів його сім'ї прозвучала в програмі "Наші гроші" в жовтні 2018 року.

Але вже через два роки, в листопаді 2020, в суді зобов'язали ряд видань спростувати інформацію про Семочко як неправдиву.

Таким чином, 13 січня 2021 року Верховний суд України прийняв рішення про скасування указу Порошенко щодо звільнення Семочко. Незважаючи на це, його тоді не поновили на посаді, що сталося тільки через півроку.

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