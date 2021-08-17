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Ще одна країна ЄС візьме участь у "Кримській платформі"

Автор
А. Дворовенко
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Ще одна країна ЄС візьме участь у "Кримській платформі" Новина оновлена 17 серпня 2021, 17:50
Глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено

Іспанія стала 35-ою країною, яка підтвердила участь у саміті

Глава Міністерства закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено підтвердив свою участь у саміті "Кримської платформи", який відбудеться у Києві 23 серпня. Таким чином Іспанія стала 35-об країною-учасницею саміту.

Про це у вівторок, 17 серпня, повідомила прес-служба МЗС України.

Зазначається, що іспанський міністр підтвердив свою участь у саміті під час телефонної розмови з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Український міністр у свою чергу подякував Хосе Мануелю Альбаресу Буено за підтримку. Крім того, "висловив вдячність за це важливе рішення та зазначив, що з нетерпінням чекає іспанського колегу 23 серпня в Києві".

Крім того, міністри домовилися про офіційний візит в Україну іспанського прем’єра та окремий візит самого глави МЗС у нашу країну.

"Міністри також домовилися розпочати підготовку до першого в історії українсько-іспанських відносин візиту прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса до України", — наголосили у прес-службі.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", 13 серпня свою участь у саміті "Кримської платформи" підтвердив президент Польщі Анджей Дуда. Таким чином міжнародна підтримка України у питанні Криму поповнилася ще однією країною — станом на 6 серпня їх було 33.

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