Кримська платформа посилює склад гостей - президент Польщі підтвердив участь у саміті

У саміті "Кримська платформа", який відбудеться 23 серпня у Києві, підтвердив участь президент Польщі Анджей Дуда. Таким чином міжнародна підтримка України підкріпилася ще однією країною.

Про це у п'ятницю, 13 серпня, повідомили на офіційному сайті президента Республіки Польща.

Зазначається, що 23-24 серпня 2021 року Анджей Дуда приїде до Києва на саміт "Кримської платформи" і святкування Дня Незалежності України.

Кримська платформа - ініційований українською владою міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму в інформаційний порядок денний, захисту прав людини і сприяння деокупацію півострова.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Кримська платформа" не дає спокою владі РФ і окупантам Криму. Так, глава МЗС Російської Федерації Сергій Лавров назвав саміт "шабашем". А окупаційна влада Криму пригрозила учасникам обмежувальними заходами.