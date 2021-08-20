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Перенесення на день зустрічі Зеленського і Байдена є несуттєвим, якщо це потрібно для "історії успіху", зазначає експерт-міжнародник

Автор
А. Пітонов
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Перенесення на день зустрічі Зеленського і Байдена є несуттєвим, якщо це потрібно для "історії успіху", зазначає експерт-міжнародник Новина оновлена 20 серпня 2021, 15:01
Президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден

Всі чекають зустрічі двох президентів, а не якоїсь дати.

Зустріч президентів України і США відбудеться не 30 серпня, як повідомлялося раніше, а 31 серпня. Зміни в планах нібито пов’язані з тим, що формат зустрічі Джо Байдена і Володимира Зеленського був розширений і тепер буде передбачати зустріч віч-на-віч.

Своєю думкою про ці зміни поділився з "Телеграфом" керівник "Агентства міжнародних досліджень" Ігор Соловей.

"У цій зміні дати всього на день не бачу нічого страшного і тим більше ніякої "зради": це ж не зрушення під якусь символічну дату і тим більше не скасування, — говорить експерт. — Швидше за все, зміщення візиту на день пов’язане з внутрішніми подіями в самих США: Білий дім знаходиться під критикою через "Північний потік-2", а також через непідготовлену логістику (і медійний провал) виведення американських військ з Афганістану, тому Адміністрації потрібна інша тема, але вже "історія успіху". Нею може стати Україна, тому візит президента України в США потребуєть більшого залучення Білого дому".

І особиста зустріч президентів Байдена і Зеленського, тим більше тет-а-тет — якраз прояв цього залучення ", — вважає Соловей.

Він резюмує: "Якщо для "історії успіху" потрібен додатковий день, щоб краще все оформити організаційно — значить так тому і бути. Чекали цієї зустрічі набагато більше, ніж цей день".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що озвучені три основні теми, які Зеленський і Байден обговорять в Білому домі.

Генерал-лейтенант Василь Богдан розповів "Телеграфу", що Байден розуміє загрозу Кремля, і у Путіна є тільки один варіант зірвати візит Зеленського.

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