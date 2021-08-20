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Перенос на день встречи Зеленского и Байдена несущественен, если это нужно для "истории успеха", отмечает эксперт-международник

Автор
А. Питонов
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Перенос на день встречи Зеленского и Байдена несущественен, если это нужно для "истории успеха", отмечает эксперт-международник Новость обновлена 20 августа 2021, 15:01
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден

Все ждут встречи президентов США и Украины, а не какой-то даты.

Встреча президентов Украины и США состоится не 30 августа, как сообщалось ранее, а 31 августа. Изменения в планы якобы связаны с тем, что формат встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского был расширен и теперь предусматривать встречу с глазу на глаз.

Своим мнением об этих изменениях поделился с "Телеграфом" руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей.

"В этом изменении даты всего на день не вижу ничего страшного и тем более никакой "зрады": это же не сдвиг под какую-то символическую дату и тем более не отмена, – говорит эксперт. – Скорее всего, смещение визита на день связано с внутренними событиями в самих США: Белый дом находится под критикой из-за "Северного потока-2", а также из-за неподготовленной логистики (и медийного провала) вывода американских войск из Афганистана, поэтому Администрации нужна другая тема, но уже "история успеха". Ею может стать Украина, поэтому визит президента Украины в США потребует большего вовлечения Белого дома".

И личная встреча президентов Байдена и Зеленского, тем более тет-а-тет – как раз проявление этого вовлечения", — считает Соловей.

Он резюмирует: "Если для "истории успеха" нужен дополнительный день, чтобы лучше все оформить организационно – значит так тому и быть. Ждали этой встречи намного больше, чем этот день".

Ранее "Телеграф" сообщал, что озвучены три основные темы, которые Зеленский и Байден обсудят в Белом доме.

Генерал-лейтенант Василий Богдан рассказал "Телеграфу", что Байден понимает угрозу Кремля, и у Путина есть только один вариант сорвать визит Зеленского.

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