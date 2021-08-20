Рус

Разумков вигідно вирізнився якісною засмагою на церемонії встановлення прапора Незалежності України перед Радою

Автор
А. Дворовенко
Дата публікації
Читати російською
Автор
55
Разумков вигідно вирізнився якісною засмагою на церемонії встановлення прапора Незалежності України перед Радою Новина оновлена 20 серпня 2021, 14:36
Дмитро Разумков на церемонії під Радою

Засмаглий спікер парламенту вигідно відрізнявся від своїх же колег

У Києві у п’ятницю, 20 серпня, напередодні 30-ї річниці Незалежності України урочисто відкрили стенд з Прапором Незалежності. Церемонію відкриття відвідали українські політики, на тлі яких дуже якісною засмагою відзначився спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Кадрами з місця подій поділився власний кореспондент "Телеграфа".

Урочисту церемонію відвідали кілька народних депутатів від фракції "Слуга народу", керівництво апарату Верховної Ради і діти з різних регіонів України, яким пізніше провели екскурсію по будівлі українського парламенту, проте всі вони меркнули на тлі "шоколадної" засмаги Разумкова.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

У соцмережах, до слова, журналісти "Телеграфа" не виявили слідів закордонного відпочинку спікера парламенту. Відомо лише, що три дні тому вже засмаглий Разумков відвідав Сорочинський ярмарок у Полтавській області, а 28 липня прибув з робочим візитом до Одеської області.

Можемо припустити, що рівномірну "шоколадну" засмагу спікер Ради привіз саме з Одеської області. Підтвердженням цьому можуть служити публікації в Instagram політика.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода на українських курортах на вихідних. Відзначимо, що на узбережжі Чорного моря буде спекотно, так що це відмінний привід вирватися у відпустку і засмагнути не гірше Дмитра Разумкова.

Гужва, Шарій і ватажок бойовиків "ДНР": проти кого ввели нові санкції РНБО
Україна
Гужва, Шарій і ватажок бойовиків "ДНР": проти кого ввели нові санкції РНБО
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Гужва, Шарій і ватажок бойовиків "ДНР": проти кого ввели нові санкції РНБО
Гужва, Шарій і ватажок бойовиків "ДНР": проти кого ввели нові санкції РНБО
Дата публікації
Категорія
"Україна — понад усе! Путін — Х**ло!" Ексклюзивне відео з репетиції параду в Києві
"Україна — понад усе! Путін — Х**ло!" Ексклюзивне відео з репетиції параду в Києві
Дата публікації
Категорія
Анастасія Приходько: Я 7 років не виступаю на державних концертах до Дня незалежності. Коли побачила список артистів, була шокована
Анастасія Приходько: Я 7 років не виступаю на державних концертах до Дня незалежності. Коли побачила список артистів, була шокована
Дата публікації
Категорія
Думаю, Конгрес США ще не сказав свого останнього слова щодо запуску "Північного потоку-2" — радниця голови "Нафтогазу"
Думаю, Конгрес США ще не сказав свого останнього слова щодо запуску "Північного потоку-2" — радниця голови "Нафтогазу"
Дата публікації
Категорія
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян