Разумков вигідно вирізнився якісною засмагою на церемонії встановлення прапора Незалежності України перед Радою

Засмаглий спікер парламенту вигідно відрізнявся від своїх же колег

У Києві у п’ятницю, 20 серпня, напередодні 30-ї річниці Незалежності України урочисто відкрили стенд з Прапором Незалежності. Церемонію відкриття відвідали українські політики, на тлі яких дуже якісною засмагою відзначився спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Кадрами з місця подій поділився власний кореспондент "Телеграфа".

Урочисту церемонію відвідали кілька народних депутатів від фракції "Слуга народу", керівництво апарату Верховної Ради і діти з різних регіонів України, яким пізніше провели екскурсію по будівлі українського парламенту, проте всі вони меркнули на тлі "шоколадної" засмаги Разумкова.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

У соцмережах, до слова, журналісти "Телеграфа" не виявили слідів закордонного відпочинку спікера парламенту. Відомо лише, що три дні тому вже засмаглий Разумков відвідав Сорочинський ярмарок у Полтавській області, а 28 липня прибув з робочим візитом до Одеської області.

Можемо припустити, що рівномірну "шоколадну" засмагу спікер Ради привіз саме з Одеської області. Підтвердженням цьому можуть служити публікації в Instagram політика.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода на українських курортах на вихідних. Відзначимо, що на узбережжі Чорного моря буде спекотно, так що це відмінний привід вирватися у відпустку і засмагнути не гірше Дмитра Разумкова.