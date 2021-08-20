Разумков выгодно отличился качественным загаром на церемонии установления флага Независимости Украины перед Радой

Загоревший спикер парламента выгодно отличался от своих же коллег

В Киеве в пятницу, 20 августа, накануне 30-й годовщины Независимости Украины торжественно открыли стенд с Флагом Независимости. Церемонию открытия посетили украинские политики, на фоне которых очень качественным загаром отличился спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Кадрами с места событий поделился собственный корреспондент "Телеграфа".

Торжественную церемонию посетили несколько народных депутатов от фракции "Слуг народа", руководство аппарата Верховной Рады и дети из разных регионов Украины, которым позже провели экскурсию по зданию украинского парламента, однако все они меркли на фоне "шоколадного" загара Разумкова.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

В соцсетях, к слову, журналисты "Телеграфа" не обнаружили следов заграничного отдыха спикера парламента. Известно лишь, что три дня назад уже загорелый Разумков посетил Сорочинский ярмарок в Полтавской области, а 28 июля прибыл с рабочим визитом в Одесскую область.

Можем предположить, что равномерный "шоколадный" загар спикер Рады привез именно из Одесской области. Подтверждением этому могут служить публикации в Instagram политика.

Ранее "Телеграф" сообщал, какой будет погода на украинских курортах на выходных. Отметим, что на побережье Черного моря будет жарко, так что это отличный повод вырваться в отпуск и загореть не хуже Дмитрия Разумкова.